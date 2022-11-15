Reuters: НАТО собирает заседание из-за взрывов ракет в Польше

Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве двух ракет на территории Польши. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейского дипломата.
«Заседание Североатлантического совета (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше», — сообщает агентство. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что следит за ситуацией и консультируется с союзниками.
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Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве двух ракет на территории Польши. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейского дипломата. «Заседание Североатлантического совета (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше», — сообщает агентство. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что следит за ситуацией и консультируется с союзниками. О падении двух ракет в приграничной польской деревне Пшеводув стало известно вечером во вторник. В результате попадания снарядов в зернохранилище с последующим взрывом погибли два человека. Предполагается, что это могли быть ракеты украинской зенитной системы С-300. В Минобороны РФ указывали, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. В Пентагоне также не подтвердили причастность России к инциденту.