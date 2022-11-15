Жительница Кургана подала в суд из-за сорванного отдыха в Доминикане

Суд решил взыскать с турагентства деньги за путевку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана купила путевку в Доминикану, но из-за закрытия воздушных пространств стран Евросоюза рейс отменили. Турагентство отказалось возвращать деньги за несостоявшийся отдых, говорится на сайте Курганского городского суда.

«Женщина обратилась в суд с иском к турагентству. Она купила путевку в Доминикану стоимостью 205 749 рублей. Позже на официальном сайте туроператора была опубликована информация об отмене рейсов из-за закрытия воздушных пространств стран Евросоюза. Истец хотела расторгнуть договор и вернуть деньги, но ее претензия осталась без ответа», — говорится в документе. Истец просит взыскать с турагентства деньги за путевку и компенсацию морального вреда в размере 41 150 рублей.

Представитель ответчика не явился на судебное заседание и был извещен о месте и времени рассмотрения дела. Во время судебного разбирательства турагентство вернуло женщине 9 131 рубль. Также ответчик не предоставил доказательств возврата оставшихся денег.

Суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он потребовал расторжения договора между жительницей Кургана и возврата стоимости путевки в размере 196 617 рублей. Вместо 41 150 рублей, компенсация морального вреда составила 8 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана не смогла отдохнуть за границей из-за закрытия воздушных пространств стран Евросоюза. Турагентство вернуло ей деньги только за забронированные места в самолете и отмену тура, поэтому туристка обратилась в суд с иском и смогла взыскать 274 879 рублей.