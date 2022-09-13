Жительница Кургана осталась без денег и отдыха за границей

Жительница Кургана не отдохнула за границей из-за запрета полетов над территорией стран Евросоюза российским самолетам, и турагентство не хотело возвращать ей деньги. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда.
«Прошу взыскать с турагентства 204 879 рублей за путевку, а также компенсацию морального вреда в размере 40 976 рублей», — обращается женщина в суд. До этого турагентство вернуло ей 9 051 рублей за ранее забронированные места в самолете и отмену тура.
Решением суда было принято взыскать с турагентства 204 879 рублей за путевку, 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 50 000 за несоблюдение условий договора. За несостоявшийся отдых женщина получила 274 879 рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганец хотел отдохнуть во Вьетнаме, но из-за коронавируса туристам запретили въезд в страну. Мужчина обратился в суд и потребовал взыскать с турагентства компенсацию морального вреда.
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Жительница Кургана не отдохнула за границей из-за запрета полетов над территорией стран Евросоюза российским самолетам, и турагентство не хотело возвращать ей деньги. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. «Прошу взыскать с турагентства 204 879 рублей за путевку, а также компенсацию морального вреда в размере 40 976 рублей», — обращается женщина в суд. До этого турагентство вернуло ей 9 051 рублей за ранее забронированные места в самолете и отмену тура. Решением суда было принято взыскать с турагентства 204 879 рублей за путевку, 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 50 000 за несоблюдение условий договора. За несостоявшийся отдых женщина получила 274 879 рублей. Ранее URA.RU писало, что курганец хотел отдохнуть во Вьетнаме, но из-за коронавируса туристам запретили въезд в страну. Мужчина обратился в суд и потребовал взыскать с турагентства компенсацию морального вреда.