Беларусь поможет Челябинской области заменить импорт

Власти региона договорились с властями Беларуси об импортозамещении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями республики Беларусь о поставках продукции в рамках программы импортозамещения. Как сообщила пресс-служба главы региона, стороны наметили актуальные направления сотрудничества.

«Вопрос кооперации между Челябинской областью и Беларусью — это направление, в котором мы заинтересованы. Ряд компаний покинули рынок. При этом появилась возможность не просто заместить импорт, но и создать продукцию нового уровня», — привела слова Текслера пресс-служба на сайте правительства.

Одним из названных направлений поставок из Беларуси названа продукция машиностроения. О совместной работе в области образования договорились ученые двух стран.

В настоящий момент, по словам губернатора региона, экспорт области превышает белорусский импорт. Развитие двусторонних связей позволит увеличить товарообмен. В переговорах приняли участие представители крупного и малого бизнеса. Среди промышленников в Беларусь отправились сотрудники ММК, НПО «Электромашина, автозавода «Урал», завода по производству кирпича «Кемма», промышленной группы «Метран» и другие.

В ходе визита глава региона встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава государства определил направления работы: агропромышленный комплекс, строительство, науку, медицину, гуманитарную сферу. Программа импортозамещения реализуется российским правительством для минимизации влияния экономических санкций. Ряд стран ввели их, когда Россия начала проведение спецоперации на Украине.