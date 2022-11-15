Беларусь поможет Челябинской области заменить импорт

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями республики Беларусь о поставках продукции в рамках программы импортозамещения. Как сообщила пресс-служба главы региона, стороны наметили актуальные направления сотрудничества.
«Вопрос кооперации между Челябинской областью и Беларусью — это направление, в котором мы заинтересованы. Ряд компаний покинули рынок. При этом появилась возможность не просто заместить импорт, но и создать продукцию нового уровня», — привела слова Текслера пресс-служба на сайте правительства.
Одним из названных направлений поставок из Беларуси названа продукция машиностроения. О совместной работе в области образования договорились ученые двух стран.
В настоящий момент, по словам губернатора региона, экспорт области превышает белорусский импорт. Развитие двусторонних связей позволит увеличить товарообмен. В переговорах приняли участие представители крупного и малого бизнеса. Среди промышленников в Беларусь отправились сотрудники ММК, НПО «Электромашина, автозавода «Урал», завода по производству кирпича «Кемма», промышленной группы «Метран» и другие.
В ходе визита глава региона встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава государства определил направления работы: агропромышленный комплекс, строительство, науку, медицину, гуманитарную сферу. Программа импортозамещения реализуется российским правительством для минимизации влияния экономических санкций. Ряд стран ввели их, когда Россия начала проведение спецоперации на Украине.
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