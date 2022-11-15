В пермском медуниверситете готовится смена ректора

ПГМУ ждет смена руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ПГМУ может смениться ректор. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. На место и. о. ректора университета Натальи Минаевой якобы в ближайшее время придет варяг.

«Минаева взяла на вооружение довольно жесткий стиль руководства, который был у ее предшественницы Ирины Корюкиной. А коллектив от нее такую манеру управления не воспринял. В ближайшее время состоится смена ректора», — говорит собеседник, близкий к вузу. Источник в политтусовке знает, что медуниверситет возглавит не пермяк.

URA.RU направило запросы в Минобрнауки РФ и Минздрав РФ. На момент публикации ответ не был получен. В ПГМУ заявили, что не обладают информацией о смене ректора. «Когда она появится, все узнают об этом», — отметили в вузе.

Наталья Минаева возглавила медуниверситет после смерти предыдущего ректора Ирины Корюкиной в декабре 2020 года. Она работает с приставкой и. о. Год назад были объявлены выборы ректора. Вуз выдвинул кандидатуру Минаевой. В декабре 2021 года Минаеву представили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко во время его визита в Пермь в составе делегации премьер-министра Михаила Мишустина.