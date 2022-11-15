Власти ЯНАО опровергли информацию о полной заморозке Северного широтного хода

16 ноября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Проектирование железнодорожной магистрали идет по графику Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В правительстве ЯНАО не подтвердили полную остановку работ по реализации проекта Северного широтного хода (СШХ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе властей региона. «Важно то, что наш проект не останавливается. Этап проектирования железнодорожной магистрали идет по графику, проектные работы финансируются в полном объеме», — сообщили в региональном правительстве. Власти округа поясняют, что перенос сроков в реализации проекта Северного широтного хода для них понятен. В руководстве Ямала уверены, что как только будут достигнуты цели по развитию восточного полигона, продолжится реализация остальных этапов строительства СШХ. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России приостановило строительство Северного широтного хода в ЯНАО. Реализация мегапроекта будет продолжена после того, как закончатся работы над другими важными проектами, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. При этом, «Газпром» приступил к строительству участка железной дороги в ЯНАО между Надымом и Пангодами, что входит в часть проекта СШХ.

В правительстве ЯНАО не подтвердили полную остановку работ по реализации проекта Северного широтного хода (СШХ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе властей региона. «Важно то, что наш проект не останавливается. Этап проектирования железнодорожной магистрали идет по графику, проектные работы финансируются в полном объеме», — сообщили в региональном правительстве. Власти округа поясняют, что перенос сроков в реализации проекта Северного широтного хода для них понятен. В руководстве Ямала уверены, что как только будут достигнуты цели по развитию восточного полигона, продолжится реализация остальных этапов строительства СШХ. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России приостановило строительство Северного широтного хода в ЯНАО. Реализация мегапроекта будет продолжена после того, как закончатся работы над другими важными проектами, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. При этом, «Газпром» приступил к строительству участка железной дороги в ЯНАО между Надымом и Пангодами, что входит в часть проекта СШХ.