15 ноября 2022
14 ноября 2022

Власти ЯНАО опровергли информацию о полной заморозке Северного широтного хода

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, рельсы, железная дорога
Проектирование железнодорожной магистрали идет по графику Фото:

В правительстве ЯНАО не подтвердили полную остановку работ по реализации проекта Северного широтного хода (СШХ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе властей региона.

«Важно то, что наш проект не останавливается. Этап проектирования железнодорожной магистрали идет по графику, проектные работы финансируются в полном объеме», — сообщили в региональном правительстве.

Власти округа поясняют, что перенос сроков в реализации проекта Северного широтного хода для них понятен. В руководстве Ямала уверены, что как только будут достигнуты цели по развитию восточного полигона, продолжится реализация остальных этапов строительства СШХ.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство России приостановило строительство Северного широтного хода в ЯНАО. Реализация мегапроекта будет продолжена после того, как закончатся работы над другими важными проектами, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. При этом, «Газпром» приступил к строительству участка железной дороги в ЯНАО между Надымом и Пангодами, что входит в часть проекта СШХ.

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В правительстве ЯНАО не подтвердили полную остановку работ по реализации проекта Северного широтного хода (СШХ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе властей региона. «Важно то, что наш проект не останавливается. Этап проектирования железнодорожной магистрали идет по графику, проектные работы финансируются в полном объеме», — сообщили в региональном правительстве. Власти округа поясняют, что перенос сроков в реализации проекта Северного широтного хода для них понятен. В руководстве Ямала уверены, что как только будут достигнуты цели по развитию восточного полигона, продолжится реализация остальных этапов строительства СШХ. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России приостановило строительство Северного широтного хода в ЯНАО. Реализация мегапроекта будет продолжена после того, как закончатся работы над другими важными проектами, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. При этом, «Газпром» приступил к строительству участка железной дороги в ЯНАО между Надымом и Пангодами, что входит в часть проекта СШХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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