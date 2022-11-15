Королей госзаказа Екатеринбурга воспитывает новый куратор в мэрии: страдают даже депутаты

Новый топ-чиновник Екатеринбурга разносит крупнейших подрядчиков администрации

16 ноября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Евгений Поляков возглавил МКУ в разгар проблемных ремонтов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новый начальник МКУ «Городское благоустройство» Евгений Поляков, ответственный за все крупные дорожные ремонты в Екатеринбурге, ужесточил требования к подрядчикам. На это обратили внимание корреспондента URA.RU сразу несколько участников рынка. По их словам, перемены на себе почувствовали даже статусные политики, контролирующие серьезные активы. Поляков возглавил МКУ в сентябре, предыдущий начальник сбежал в Тюмень на фоне проваленного ремонта в центре города. Назначение Полякова пролоббировал вице-мэр по строительству Рустам Галямов, давний друг — они вместе работали в Тюмени и в Москве. Мэр Алексей Орлов был не против: с декабря 2021-го Поляков руководил Железнодорожным ДЭУ и считался неформальным советником мэра по уборке города. «С назначением Полякова с подрядчиков спрашивают гораздо строже», — констатировал один из источников. Сначала это коснулось депутата гордумы Павла Пустозерова и его компании «ГУДСР», одного из крупнейших подрядчиков администрации. «ГУДСР» ремонтировало небольшой участок возле мэрии, прямо под окнами Орлова. К 20 сентября работы завершились. «Новую плитку уже уложили, Поляков приехал, сказал переделывать. Не устроило качество. Раньше такого не было», — рассказал собеседник агентства. В разговоре с URA.RU Пустозеров подтвердил, что его компании пришлось «устранять замечания», но от более развернутого комментария воздержался. Новость по теме Вице-мэр Екатеринбурга дерзко захватил контроль над миллиардами Другого крупного подрядчика, к которому у топ-менеджера возникли вопросы, — ООО ДСК «Строймеханизация» — связывают с вице-спикером заксобрания Арменом Карапетяном. В рамках контракта на 269 млн рублей компания ремонтирует дорогу на улице Фурманова (от ул. 8 Марта до ул. Машинной). В октябре несколько автомобилей там провалились в люк. Организованная Поляковым проверка выявила множество нарушений. «Например, они срезали асфальт, а знаки для автомобилистов и пешеходов не установили. Их оштрафовали на 500 тысяч [рублей]», — рассказал второй источник. От коллег он слышал, что «на днях Поляков снова ругался» со «Строймеханизацией». Третий источник, не называя адреса и компанию-подрядчика, поделился, что Поляков одного из бизнесменов и вовсе добавил в «черный список» — за срыв сроков. «Ему пообещали, что в городе он больше работать не будет, поскольку зашел на объект, не имея финансовой подушки. Для Полякова это значит, что подрядчик несерьезный», — объяснил инсайдер. Сам Поляков комментировать перечисленные эпизоды отказался. «Также не считаю корректным какие-либо сравнения с предыдущими руководителями. Могу лишь сказать, что о моих требованиях к культуре ремонтных работ, соблюдению договоренностей все наши партнеры уведомлены. Впереди 300-летие города, и мы не можем подвести жителей», — заявил чиновник на полях форума «Города России-2030».

Новый начальник МКУ «Городское благоустройство» Евгений Поляков, ответственный за все крупные дорожные ремонты в Екатеринбурге, ужесточил требования к подрядчикам. На это обратили внимание корреспондента URA.RU сразу несколько участников рынка. По их словам, перемены на себе почувствовали даже статусные политики, контролирующие серьезные активы. Поляков возглавил МКУ в сентябре, предыдущий начальник сбежал в Тюмень на фоне проваленного ремонта в центре города. Назначение Полякова пролоббировал вице-мэр по строительству Рустам Галямов, давний друг — они вместе работали в Тюмени и в Москве. Мэр Алексей Орлов был не против: с декабря 2021-го Поляков руководил Железнодорожным ДЭУ и считался неформальным советником мэра по уборке города. «С назначением Полякова с подрядчиков спрашивают гораздо строже», — констатировал один из источников. Сначала это коснулось депутата гордумы Павла Пустозерова и его компании «ГУДСР», одного из крупнейших подрядчиков администрации. «ГУДСР» ремонтировало небольшой участок возле мэрии, прямо под окнами Орлова. К 20 сентября работы завершились. «Новую плитку уже уложили, Поляков приехал, сказал переделывать. Не устроило качество. Раньше такого не было», — рассказал собеседник агентства. В разговоре с URA.RU Пустозеров подтвердил, что его компании пришлось «устранять замечания», но от более развернутого комментария воздержался. Другого крупного подрядчика, к которому у топ-менеджера возникли вопросы, — ООО ДСК «Строймеханизация» — связывают с вице-спикером заксобрания Арменом Карапетяном. В рамках контракта на 269 млн рублей компания ремонтирует дорогу на улице Фурманова (от ул. 8 Марта до ул. Машинной). В октябре несколько автомобилей там провалились в люк. Организованная Поляковым проверка выявила множество нарушений. «Например, они срезали асфальт, а знаки для автомобилистов и пешеходов не установили. Их оштрафовали на 500 тысяч [рублей]», — рассказал второй источник. От коллег он слышал, что «на днях Поляков снова ругался» со «Строймеханизацией». Третий источник, не называя адреса и компанию-подрядчика, поделился, что Поляков одного из бизнесменов и вовсе добавил в «черный список» — за срыв сроков. «Ему пообещали, что в городе он больше работать не будет, поскольку зашел на объект, не имея финансовой подушки. Для Полякова это значит, что подрядчик несерьезный», — объяснил инсайдер. Сам Поляков комментировать перечисленные эпизоды отказался. «Также не считаю корректным какие-либо сравнения с предыдущими руководителями. Могу лишь сказать, что о моих требованиях к культуре ремонтных работ, соблюдению договоренностей все наши партнеры уведомлены. Впереди 300-летие города, и мы не можем подвести жителей», — заявил чиновник на полях форума «Города России-2030».