В ХМАО депутаты вновь перенесли отставку мэра Барсово

16 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Заседание переносят уже второй раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Совет депутатов городского поселения Барсово (ХМАО) перенес заседание, одном из вопросов которого должна была стать отставка главы населенного пункта Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Заседание было перенесено на 25 ноября. Причина осталась та же, что и в прошлый раз. Губернатор ХМАО Наталья Комарова не дала свою оценку ситуации», — отмечает источник. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.

Совет депутатов городского поселения Барсово (ХМАО) перенес заседание, одном из вопросов которого должна была стать отставка главы населенного пункта Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Заседание было перенесено на 25 ноября. Причина осталась та же, что и в прошлый раз. Губернатор ХМАО Наталья Комарова не дала свою оценку ситуации», — отмечает источник. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.