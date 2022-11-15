15 ноября 2022

В ХМАО депутаты вновь перенесли отставку мэра Барсово

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , кабинет, пустое кресло, кресло, кресло главы
Заседание переносят уже второй раз Фото:

Совет депутатов городского поселения Барсово (ХМАО) перенес заседание, одном из вопросов которого должна была стать отставка главы населенного пункта Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Заседание было перенесено на 25 ноября. Причина осталась та же, что и в прошлый раз. Губернатор ХМАО Наталья Комарова не дала свою оценку ситуации», — отмечает источник.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.

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Совет депутатов городского поселения Барсово (ХМАО) перенес заседание, одном из вопросов которого должна была стать отставка главы населенного пункта Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Заседание было перенесено на 25 ноября. Причина осталась та же, что и в прошлый раз. Губернатор ХМАО Наталья Комарова не дала свою оценку ситуации», — отмечает источник. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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