Мэры Тюмени и Екатеринбурга подписали договор о сотрудничестве. Фото

16 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Мэр Тюмени Руслан Кухарук прибыл в Екатеринбург на форум «Города России — 2030» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэры Тюмени и Екатеринбурга Руслан Кухарук и Алексей Орлов подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между двумя городами. Подписание состоялось 16 ноября в столице УрФО в рамках общероссийского форума «Города России — 2030», сообщил в своем telegram-канале тюменский глава. «В сложившихся условиях важно налаживать межмуниципальные связи. А также содействовать экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в таких сферах как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура, спорт, информационные технологии, благоустройство городских территорий, и в других областях», — объяснил Кухарук важность подписания документа. По словам мэра Тюмени, важность усиления интеграции между городами на форуме отменил уральский полпред Владимир Якушев. «Если сегодня у соседа что-то получается хорошо, то не надо терять времени, а надо эту практику брать и оперативно вводить на своей территории», — процитировал Кухарук полномочного представителя президента РФ. Фото: telegram-канал Руслана Кухарука

Мэры Тюмени и Екатеринбурга Руслан Кухарук и Алексей Орлов подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между двумя городами. Подписание состоялось 16 ноября в столице УрФО в рамках общероссийского форума «Города России — 2030», сообщил в своем telegram-канале тюменский глава. «В сложившихся условиях важно налаживать межмуниципальные связи. А также содействовать экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в таких сферах как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура, спорт, информационные технологии, благоустройство городских территорий, и в других областях», — объяснил Кухарук важность подписания документа. По словам мэра Тюмени, важность усиления интеграции между городами на форуме отменил уральский полпред Владимир Якушев. «Если сегодня у соседа что-то получается хорошо, то не надо терять времени, а надо эту практику брать и оперативно вводить на своей территории», — процитировал Кухарук полномочного представителя президента РФ.