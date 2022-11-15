Пермские власти передумали менять мэра-старожила в Чайковском

Доверить Чайковский власти могут только Вострикову Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава Чайковского Пермского края Юрий Востриков, который управляет территорией с 2014 года, может остаться в должности на очередной срок. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политтусовке региона. Краевые власти, которые еще летом подыскивали ему замену, боятся, что новый глава не сможет провести выборы в думу в 2023 году.

«Время у краевых властей для того, чтобы определиться, еще есть, конечно. Но пока ставка делается на Юрия Вострикова. Нет кандидатур, которые могли бы его заменить и обеспечить достойный результат на выборах в местную думу в 2023 году. Чайковский — очень сложная территория исторически», — говорят источники.

В июне URA.RU сообщало, что Юрий Востриков может уйти в досрочную отставку. Либо до Нового года, либо весной 2023 года. Предполагалось, что будет выбран новый мэр, который займется организацией выборов в думу. В числе желающих побороться за пост главы в политэлитах называли местного спикера Михаила Шубина, вице-мэров Александра Пойлова и Алексея Агафонова, депутата заксобрания Алексея Наборщикова, руководителя Чайковского филиала «Газпром газораспределение Пермь» Виталия Котова.

Юрий Востриков и Михаил Шубин не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Алексей Наборщиков опровергает информацию. По номеру, указанному на сайте «Газпрома» в качестве контакта Виталия Котова, никто не ответил. В пресс-службе администрации губернатора отказались от комментариев.

В 2018 году на выборах в думу объединенного Чайковского округа большинство мест взял альянс КПРФ и ЛДПР. Юрий Востриков тогда выиграл в конкурсе с большим трудом, но ему удалось урегулировать ситуацию. С 2021 году на выборах в заксобрание в Чайковском два мандата взяли коммунисты — и по округу (Алексей Наборщиков), и по партийным спискам (Дмитрий Новокрещенов).