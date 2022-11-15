Зеки курганской колонии заявили, что давали деньги на ремонт кабинета начальника. Видео

16 ноября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

По данным источника, в курганской колонии с заключенных собирали деньги на ремонт служебного кабинета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник одной из курганских колоний якобы незаконно привлекал заключенных к ремонту своего кабинета, а также собирал с них деньги на эти цели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к системе ФСИН. «В кабинете этого начальника [называет фамилию] ремонт делался силами осужденных и за их счет. За сбором денежных средств, в том числе на стройматериалы, следил заключенный [называет фамилию], а деньги собирали заключенные [перечисляет фамилии]. За это они уже освободились условно-досрочно из этой колонии», — рассказал инсайдер. Другой источник также подтвердил, что с заключенных, вероятно, собираются деньги на ремонт колонии. При этом он отметил, что многие делают это добровольно. «Есть немало осужденных, которые не против того, чтобы перечислять деньги колонии в качестве пожертвований на ремонт. Потому что они хотят находиться в более комфортных условиях», — добавил инсайдер. URA.RU направило официальный запрос в УФСИН России по Курганской области. В пресс-службе ведомства ответили, что по данной информации проводится проверка. «Жалоб от осужденных о сборе денег не поступало. Информация о привлечении денежных средств осужденных к ремонту служебного кабинета оперативного отдела в ИК-2 проверяется», — сообщили в пресс-службе. В региональном СУ СКР от комментариев отказались. Ранее источники URA.RU сообщали, что курганские заключенные делали ремонт в доме начальника колонии №2. По словам инсайдеров, в течение трех лет осужденные незаконно покидали территорию колонии-поселения для строительных работ в квартире его родителей. Также инсайдеры сообщали, что данный начальник замешан в деле офицера ФСИН Хамзата Амаева, которого задержали по обвинению в превышении полномочий.

Начальник одной из курганских колоний якобы незаконно привлекал заключенных к ремонту своего кабинета, а также собирал с них деньги на эти цели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к системе ФСИН. «В кабинете этого начальника [называет фамилию] ремонт делался силами осужденных и за их счет. За сбором денежных средств, в том числе на стройматериалы, следил заключенный [называет фамилию], а деньги собирали заключенные [перечисляет фамилии]. За это они уже освободились условно-досрочно из этой колонии», — рассказал инсайдер. Другой источник также подтвердил, что с заключенных, вероятно, собираются деньги на ремонт колонии. При этом он отметил, что многие делают это добровольно. «Есть немало осужденных, которые не против того, чтобы перечислять деньги колонии в качестве пожертвований на ремонт. Потому что они хотят находиться в более комфортных условиях», — добавил инсайдер. URA.RU направило официальный запрос в УФСИН России по Курганской области. В пресс-службе ведомства ответили, что по данной информации проводится проверка. «Жалоб от осужденных о сборе денег не поступало. Информация о привлечении денежных средств осужденных к ремонту служебного кабинета оперативного отдела в ИК-2 проверяется», — сообщили в пресс-службе. В региональном СУ СКР от комментариев отказались. Ранее источники URA.RU сообщали, что курганские заключенные делали ремонт в доме начальника колонии №2. По словам инсайдеров, в течение трех лет осужденные незаконно покидали территорию колонии-поселения для строительных работ в квартире его родителей. Также инсайдеры сообщали, что данный начальник замешан в деле офицера ФСИН Хамзата Амаева, которого задержали по обвинению в превышении полномочий.