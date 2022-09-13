Инсайд: курганские заключенные делали ремонт в доме начальника колонии

Под Курганом заключенных привлекали к ремонту квартиры одного из начальников колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Один из начальников курганской колонии №2, которая находится в селе Просвет Кетовского района, в течение двух лет незаконно заставлял осужденных делать ремонт в доме своих родителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к системе ФСИН.

«У этого начальника в селе Просвет живут родители. Там при ИК-2 участок, где содержат осужденных, которым назначено отбывание наказания в колонии-поселении. В период с 2018 по 2020 год несколько заключенных из колонии ИК-2 делали ремонт в квартире его родителей. Он [начальник] покрывал их, делая так, что они законно отсутствовали», — рассказал инсайдер. При этом, по словам источника, данные заключенные могли покидать территорию участка колонии-поселения только для официального производства официальных работ на предприятиях, организациях и ИК-2.

URA.RU направило официальный запрос в УФСИН России по Курганской области. В пресс-службе ведомства ответили, что фактов привлечения осужденных участка колонии-поселения ИК-2 к ремонту квартиры в селе Просвет не выявлено. «Все осужденные участка колонии-поселения трудоустроены и выполняют работы по хозяйственному обслуживанию исправительного учреждения, а также работы по договорам с подрядными организациями», — говорится в ответе. Также запрос отправлен в СУ СК России по Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее инсайдеры сообщали URA.RU, что данный начальник замешан в деле офицера ФСИН Хамзата Амаева, которого обвиняют в превышении полномочий. По словам источников, Амаевым были выявлены возможные факты коррупционных связей между тюремщиками и заключенными. Сейчас Амаев находится под стражей в челябинском СИЗО, в отношении него возбуждено три уголовных дела. После задержания отец силовика пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову. Также за помощью обращались к чеченским депутатам ГД Шамсаилу Саралиеву, Адаму Делимханову и омбудсмену Мансуру Солтаеву. Про арестованного офицера ФСИН показали спецрепортаж на телеканале ЧГТРК «Грозный», где свидетели по делу Амаева заявили об оказанном на них давлении со стороны курганских следователей.