Инсайд: курганские заключенные делали ремонт в доме начальника колонии

Один из начальников курганской колонии №2, которая находится в селе Просвет Кетовского района, в течение двух лет незаконно заставлял осужденных делать ремонт в доме своих родителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к системе ФСИН.
«У этого начальника в селе Просвет живут родители. Там при ИК-2 участок, где содержат осужденных, которым назначено отбывание наказания в колонии-поселении. В период с 2018 по 2020 год несколько заключенных из колонии ИК-2 делали ремонт в квартире его родителей. Он [начальник] покрывал их, делая так, что они законно отсутствовали», — рассказал инсайдер. При этом, по словам источника, данные заключенные могли покидать территорию участка колонии-поселения только для официального производства официальных работ на предприятиях, организациях и ИК-2.
URA.RU направило официальный запрос в УФСИН России по Курганской области. В пресс-службе ведомства ответили, что фактов привлечения осужденных участка колонии-поселения ИК-2 к ремонту квартиры в селе Просвет не выявлено. «Все осужденные участка колонии-поселения трудоустроены и выполняют работы по хозяйственному обслуживанию исправительного учреждения, а также работы по договорам с подрядными организациями», — говорится в ответе. Также запрос отправлен в СУ СК России по Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее инсайдеры сообщали URA.RU, что данный начальник замешан в деле офицера ФСИН Хамзата Амаева, которого обвиняют в превышении полномочий. По словам источников, Амаевым были выявлены возможные факты коррупционных связей между тюремщиками и заключенными. Сейчас Амаев находится под стражей в челябинском СИЗО, в отношении него возбуждено три уголовных дела. После задержания отец силовика пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову. Также за помощью обращались к чеченским депутатам ГД Шамсаилу Саралиеву, Адаму Делимханову и омбудсмену Мансуру Солтаеву. Про арестованного офицера ФСИН показали спецрепортаж на телеканале ЧГТРК «Грозный», где свидетели по делу Амаева заявили об оказанном на них давлении со стороны курганских следователей.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Один из начальников курганской колонии №2, которая находится в селе Просвет Кетовского района, в течение двух лет незаконно заставлял осужденных делать ремонт в доме своих родителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к системе ФСИН. «У этого начальника в селе Просвет живут родители. Там при ИК-2 участок, где содержат осужденных, которым назначено отбывание наказания в колонии-поселении. В период с 2018 по 2020 год несколько заключенных из колонии ИК-2 делали ремонт в квартире его родителей. Он [начальник] покрывал их, делая так, что они законно отсутствовали», — рассказал инсайдер. При этом, по словам источника, данные заключенные могли покидать территорию участка колонии-поселения только для официального производства официальных работ на предприятиях, организациях и ИК-2. URA.RU направило официальный запрос в УФСИН России по Курганской области. В пресс-службе ведомства ответили, что фактов привлечения осужденных участка колонии-поселения ИК-2 к ремонту квартиры в селе Просвет не выявлено. «Все осужденные участка колонии-поселения трудоустроены и выполняют работы по хозяйственному обслуживанию исправительного учреждения, а также работы по договорам с подрядными организациями», — говорится в ответе. Также запрос отправлен в СУ СК России по Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее инсайдеры сообщали URA.RU, что данный начальник замешан в деле офицера ФСИН Хамзата Амаева, которого обвиняют в превышении полномочий. По словам источников, Амаевым были выявлены возможные факты коррупционных связей между тюремщиками и заключенными. Сейчас Амаев находится под стражей в челябинском СИЗО, в отношении него возбуждено три уголовных дела. После задержания отец силовика пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову. Также за помощью обращались к чеченским депутатам ГД Шамсаилу Саралиеву, Адаму Делимханову и омбудсмену Мансуру Солтаеву. Про арестованного офицера ФСИН показали спецрепортаж на телеканале ЧГТРК «Грозный», где свидетели по делу Амаева заявили об оказанном на них давлении со стороны курганских следователей.