Источники: арестованного курганского офицера ФСИН подставили его же коллеги

Курганского офицера ФСИН Хамзата Амаева, из-за которого писали Рамзану Кадырову, подставили коллеги по колонии №2

05 сентября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

По словам источников, арестованный сотрудник ФСИН вскрыл коррупционные связи тюремщиков и заключенных (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Замначальника оперативного отдела ФСИН Хамзата Амаева, которого задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, могли подставить его же коллеги по колонии. Амаев занимался расследованием возможных преступлений, совершаемых в курганской колонии №2, где он работает. По словам инсайдеров, офицером ФСИН якобы были выявлены факты коррупционных связей между тюремщиками и заключенными. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько источников из числа бывших силовиков. «Один из оперативников ИК-2 имел неслужебные отношения с заключенными. Он получал от них дорогостоящие подарки и денежные переводы за то, что закрывал глаза на нелегальную переброску запрещенных предметов. Зеки свободно получали телефоны, сим-карты и зарядки. Возможно, и наркотики», — рассказал источник. Инсайдер уточнил, что Хамзатом Амаевым уже были подготовлены служебные документы о выявленных фактах коррупции, которые он хотел передать в УФСИН. Однако довести их до вышестоящего руководства ему не удалось. «После того, как оперативник узнал, что Амаев уличил его в получении взяток, он решил спровоцировать конфликт. Начал нецензурно оскорблять, а потом первым ударил Хамзата. После чего Амаев ударил в ответ, в результате оперативник упал и сломал ногу. Это стало поводом, чтобы начать сливать Хамзата и завести на него уголовку», —добавил инсайдер. Другой источник из сферы силовых структур сообщил о том, что оперативника мог покрывать один из начальников курганской колонии, который возможно был с ним в деле. «После конфликта данный начальник пожаловался на Амаева в службу собственной безопасности ФСИН России. Именно с него начался спектакль с подставой Хамзата. Ведь теперь он был вынужден покрывать не только своего подчиненного, но и себя. Поскольку он и сам поставил на поток „левый“ заработок от осужденных. А Хамзат только мешал вести этот бизнес. Раскручивать это дело приезжал особист из Москвы, который является другом и бывшим коллегой этому начальнику», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу СУ СК России по Курганской области, чтобы получить комментарий по делу Хамзата Амаева. В ведомстве от комментариев отказались. Ранее URA.RU писало, что отец арестованного офицера ФСИН пожаловался Рамзану Кадырову и омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву. Также курганцы обратились за помощью к чеченскому депутату ГД Шамсаилу Саралиеву. Сейчас Хамзат Амаев находится под стражей в челябинском СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замначальника оперативного отдела ФСИН Хамзата Амаева, которого задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, могли подставить его же коллеги по колонии. Амаев занимался расследованием возможных преступлений, совершаемых в курганской колонии №2, где он работает. По словам инсайдеров, офицером ФСИН якобы были выявлены факты коррупционных связей между тюремщиками и заключенными. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько источников из числа бывших силовиков. «Один из оперативников ИК-2 имел неслужебные отношения с заключенными. Он получал от них дорогостоящие подарки и денежные переводы за то, что закрывал глаза на нелегальную переброску запрещенных предметов. Зеки свободно получали телефоны, сим-карты и зарядки. Возможно, и наркотики», — рассказал источник. Инсайдер уточнил, что Хамзатом Амаевым уже были подготовлены служебные документы о выявленных фактах коррупции, которые он хотел передать в УФСИН. Однако довести их до вышестоящего руководства ему не удалось. «После того, как оперативник узнал, что Амаев уличил его в получении взяток, он решил спровоцировать конфликт. Начал нецензурно оскорблять, а потом первым ударил Хамзата. После чего Амаев ударил в ответ, в результате оперативник упал и сломал ногу. Это стало поводом, чтобы начать сливать Хамзата и завести на него уголовку», —добавил инсайдер. Другой источник из сферы силовых структур сообщил о том, что оперативника мог покрывать один из начальников курганской колонии, который возможно был с ним в деле. «После конфликта данный начальник пожаловался на Амаева в службу собственной безопасности ФСИН России. Именно с него начался спектакль с подставой Хамзата. Ведь теперь он был вынужден покрывать не только своего подчиненного, но и себя. Поскольку он и сам поставил на поток „левый“ заработок от осужденных. А Хамзат только мешал вести этот бизнес. Раскручивать это дело приезжал особист из Москвы, который является другом и бывшим коллегой этому начальнику», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу СУ СК России по Курганской области, чтобы получить комментарий по делу Хамзата Амаева. В ведомстве от комментариев отказались. Ранее URA.RU писало, что отец арестованного офицера ФСИН пожаловался Рамзану Кадырову и омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву. Также курганцы обратились за помощью к чеченскому депутату ГД Шамсаилу Саралиеву. Сейчас Хамзат Амаев находится под стражей в челябинском СИЗО.