15 ноября 2022

В челябинском министерстве проконтролируют мать, чей ребенок бродил босиком по снегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствие снегопада. Челябинск, ребенок, малыш, детская безопасность
Мальчика, который ходил босиком по улице вернули матери Фото:

Минсоцотношений Челябинской области возьмет на контроль семью четырехлетнего ребенка, бродившего босиком по улицам Южноуральска. Как сообщают в пресс-службе министерства, пока мальчика вернули матери.

«Органами социальной защиты Южноуральска было принято решение о передаче ребенка матери при условии, что органами системы профилактики будет усилен контроль ситуации в семье. Мы также включим данный факт в перечень вопросов для проверки» — уточнили в пресс-службе.

На мать ребенка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Здоровью малыша ничто не угрожает.

Ранее очевидцы сообщили, что голодного ребенка пьяный мужчина оставил в одном из банков города. Позже выяснились обстоятельства инцидента. Отец мальчика после пьяной драки уснул, а он выбежал вслед за гостем.

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Минсоцотношений Челябинской области возьмет на контроль семью четырехлетнего ребенка, бродившего босиком по улицам Южноуральска. Как сообщают в пресс-службе министерства, пока мальчика вернули матери. «Органами социальной защиты Южноуральска было принято решение о передаче ребенка матери при условии, что органами системы профилактики будет усилен контроль ситуации в семье. Мы также включим данный факт в перечень вопросов для проверки» — уточнили в пресс-службе. На мать ребенка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Здоровью малыша ничто не угрожает. Ранее очевидцы сообщили, что голодного ребенка пьяный мужчина оставил в одном из банков города. Позже выяснились обстоятельства инцидента. Отец мальчика после пьяной драки уснул, а он выбежал вслед за гостем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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