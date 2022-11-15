В челябинском министерстве проконтролируют мать, чей ребенок бродил босиком по снегу

Мальчика, который ходил босиком по улице вернули матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минсоцотношений Челябинской области возьмет на контроль семью четырехлетнего ребенка, бродившего босиком по улицам Южноуральска. Как сообщают в пресс-службе министерства, пока мальчика вернули матери.

«Органами социальной защиты Южноуральска было принято решение о передаче ребенка матери при условии, что органами системы профилактики будет усилен контроль ситуации в семье. Мы также включим данный факт в перечень вопросов для проверки» — уточнили в пресс-службе.

На мать ребенка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Здоровью малыша ничто не угрожает.

Ранее очевидцы сообщили, что голодного ребенка пьяный мужчина оставил в одном из банков города. Позже выяснились обстоятельства инцидента. Отец мальчика после пьяной драки уснул, а он выбежал вслед за гостем.