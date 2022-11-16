В скандальной пермской ИК, где осужденному отрезало голову, новые ЧП

Осужденный в ИК-10 совершил членовредительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В исправительной колонии №10, расположенной в Чусовском городском округе (Пермский край), осужденный лишился руки, совершив членовредительство. Об этом сообщает экс-член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края Оксана Асауленко. В паблике «REALная ОНК Пермского края» соцсети «ВКонтакте» она написала, что у осужденного произошел конфликт с администрацией ИК-10, после которого он решился отрубить себе руку.

«ИК-10. Как надо довести человека, чтобы он сам отрубил себе руку, с костями и сухожилиями? По моей информации, конфликт произошел из-за того, что осужденному А. не выдали обувь и форму, он в тапочках вышел на проверку. Сотрудник колонии сказал, что ему ничего здесь не должны выдавать. Осужденный пошел в кузницу, взял какой-то топорик и рубанул по руке. Увезли в вольную больницу, где руку ампутировали», — написала Асауленко.

Кроме этого, по словам общественницы, еще один осужденный колонии в начале ноября был травмирован диском, слетевшим от пилы. URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю, ответ на него к моменту публикации материала редакция не получила.

ИК №10 является крупнейшей по количеству отбывающих в ней наказание осужденный колонией в Прикамье. В разное время в исправительном учреждении произошло сразу несколько громких происшествий с осужденными. Так, в 2021 году несколько человек, отбывающих в колонии наказание, вогнали в себя гвозди. Еще несколько осужденных были найдены погибшими. Одному из них, Александру Брагину, на пилораме отрезало голову. После случившегося глава СКР Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам провести проверку по факту случившегося.