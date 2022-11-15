15 ноября 2022

Мэр Салехарда вручил жилищные сертификаты молодым семьям

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца 2022 года в Салехарде жилищные сертификаты получат еще шесть семей Фото:

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Выделенные средства можно потратить на действующую ипотеку или покупку жилья, сообщил глава города в своем telegram-канале.

«Вручил семи салехардским семьям свидетельства на улучшение жилищных условий. Уверен, что дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос», — сообщил мэр.

До конца года в Салехарде сертификаты получат еще шесть семей. Всего в столице Ямала мера поддержки оказана 47 семьям.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Выдача дополнительных свидетельств стала возможна благодаря поддержке правительства ЯНАО.

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Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Выделенные средства можно потратить на действующую ипотеку или покупку жилья, сообщил глава города в своем telegram-канале. «Вручил семи салехардским семьям свидетельства на улучшение жилищных условий. Уверен, что дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос», — сообщил мэр. До конца года в Салехарде сертификаты получат еще шесть семей. Всего в столице Ямала мера поддержки оказана 47 семьям. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Выдача дополнительных свидетельств стала возможна благодаря поддержке правительства ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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