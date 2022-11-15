Мэр Салехарда вручил жилищные сертификаты молодым семьям

До конца 2022 года в Салехарде жилищные сертификаты получат еще шесть семей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Выделенные средства можно потратить на действующую ипотеку или покупку жилья, сообщил глава города в своем telegram-канале.

«Вручил семи салехардским семьям свидетельства на улучшение жилищных условий. Уверен, что дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос», — сообщил мэр.

До конца года в Салехарде сертификаты получат еще шесть семей. Всего в столице Ямала мера поддержки оказана 47 семьям.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Выдача дополнительных свидетельств стала возможна благодаря поддержке правительства ЯНАО.