До конца года в Ноябрьске сотни семей получат новое жилье

В Ноябрьске молодым семьям вручат 310 жилищных сертификатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Об этом сообщает мэр Ноябрьска Алексей Романов в своем telegram-канале.

«В этом году в нашем городе почти 500 молодых семей получат свидетельства по программе „Молодая семья“. Уже выдали 183 свидетельства», — написал Романов в Telegram. До конца года будет вручено еще 310 сертификатов.

Выдача дополнительных свидетельств стала возможна, благодаря поддержке правительства ЯНАО. Жилищные сертификаты можно использовать как для покупки готового жилья, так и для строительства дома.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги планируется переселить более 300 семей из аварийного жилья. Им предоставят квартиры в новых семиэтажных «высотках».