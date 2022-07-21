21 июля 2022
20 июля 2022

До конца года в Ноябрьске сотни семей получат новое жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске молодым семьям вручат 310 жилищных сертификатов Фото:

В Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Об этом сообщает мэр Ноябрьска Алексей Романов в своем telegram-канале.

«В этом году в нашем городе почти 500 молодых семей получат свидетельства по программе „Молодая семья“. Уже выдали 183 свидетельства», — написал Романов в Telegram. До конца года будет вручено еще 310 сертификатов.

Выдача дополнительных свидетельств стала возможна, благодаря поддержке правительства ЯНАО. Жилищные сертификаты можно использовать как для покупки готового жилья, так и для строительства дома.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги планируется переселить более 300 семей из аварийного жилья. Им предоставят квартиры в новых семиэтажных «высотках».

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В Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Об этом сообщает мэр Ноябрьска Алексей Романов в своем telegram-канале. «В этом году в нашем городе почти 500 молодых семей получат свидетельства по программе „Молодая семья“. Уже выдали 183 свидетельства», — написал Романов в Telegram. До конца года будет вручено еще 310 сертификатов. Выдача дополнительных свидетельств стала возможна, благодаря поддержке правительства ЯНАО. Жилищные сертификаты можно использовать как для покупки готового жилья, так и для строительства дома. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги планируется переселить более 300 семей из аварийного жилья. Им предоставят квартиры в новых семиэтажных «высотках».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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