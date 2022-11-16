В США убеждены, что в Польше упала украинская ракета

17 ноября 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

США полностью уверены в точности выводов Варшавы о том, что в Польше упала ракета Украины Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Администрация США уверена в точности выводов властей Польши, согласно которым на территорию республики упала украинская ракета. Об этом доложил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отрицал, что ракеты, упавшие в Польше, принадлежат Киеву. На брифинге журналисты попросили Патела прокомментировать слова Зеленского. «Мы всецело доверяем расследованию польского правительства взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем профессионализм, с которым они его проводят. […] Этот взрыв, скорее всего, был результатом [падения] украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше», — отметил он. В Госдепе уточнили, что видели сообщения Зеленского. В Вашингтоне заверили, что будут расследовать все факты произошедших взрывов, а также докладывать о них украинским партнерам. «Но, как я уже сказал, у нас нет никакой информации, которая бы противоречила предварительным выводам Польши», — заключил Ведант Пател. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что ракеты, упавшие в Польше, были элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Администрация США уверена в точности выводов властей Польши, согласно которым на территорию республики упала украинская ракета. Об этом доложил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отрицал, что ракеты, упавшие в Польше, принадлежат Киеву. На брифинге журналисты попросили Патела прокомментировать слова Зеленского. «Мы всецело доверяем расследованию польского правительства взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем профессионализм, с которым они его проводят. […] Этот взрыв, скорее всего, был результатом [падения] украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше», — отметил он. В Госдепе уточнили, что видели сообщения Зеленского. В Вашингтоне заверили, что будут расследовать все факты произошедших взрывов, а также докладывать о них украинским партнерам. «Но, как я уже сказал, у нас нет никакой информации, которая бы противоречила предварительным выводам Польши», — заключил Ведант Пател. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что ракеты, упавшие в Польше, были элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.