Бастрыкин поручил возбудить дело из-за босого мальчика в Южноуральске

Глава СКР требует привлечь родителей к ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с мальчиком, которого мужчина привел босиком по снегу в один из банков в Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Челябинской области. 15 ноября ребенка босиком по снегу привел в отделение банка мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после чего ушел и оставил его одного», — говорится в сообщении ведомства.

Следственное управление СКР по Челябинской области уже проводит доследственную проверку по факту инцидента. Главе регионального следственного управления Петру Решетникову поручено дать оценку действиям родителей, которые не следят за ребенком, а также работе профильных служб, в чьи должностные обязанности входит профилактический надзор за семьей. Расследование взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Источники URA.RU сообщали, что 15 ноября мать двоих детей распивала спиртное дома в компании сожителя и его друга. Мужчины начали драку, которая напугала женщину. Она решила увести детей к подруге. Старший четырехлетний сын решил остаться с биологическим отцом, который позже уснул. Друг семьи решил покинуть дом, мальчик побежал за ним. Заметив ребенка, мужчина взял его на руки и отнес в банк, где оставил. На мать ребенка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).