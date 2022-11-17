Рогов: ВСУ пытаются вызвать голод в Запорожье

17 ноября 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

ВСУ ударяют по Запорожью, чтобы вынудить жителей переехать Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ специально ударяют по сельскохозяйственным объектам Запорожской области, чтобы вызвать голод среди населения. Об этом сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания. Это происходит не на протяжении одного дня, а в течение четырех-пяти месяцев, что подтверждает, что это целенаправленная политика сгона населения с территории», — сказал Рогов в интервью ТАСС. По его словам, ВСУ уничтожили тысячи единиц скота, особенно остро эта проблема ощущается в Васильевском и Каменско-Днепровском районах. В Розовском районе военные ракетами уничтожили сеновал, коровники и зернохранилище, а также ударили по водоканалу, сообщил Рогов. Большая часть Запорожской области была освобождена российскими военными в ходе спецоперации на Украине, территорию включили в состав РФ. Ранее Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на запорожское. Также Украина перебросила туда большое количество наемников из Польши, передает Nation News слова Рогова.

ВСУ специально ударяют по сельскохозяйственным объектам Запорожской области, чтобы вызвать голод среди населения. Об этом сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания. Это происходит не на протяжении одного дня, а в течение четырех-пяти месяцев, что подтверждает, что это целенаправленная политика сгона населения с территории», — сказал Рогов в интервью ТАСС. По его словам, ВСУ уничтожили тысячи единиц скота, особенно остро эта проблема ощущается в Васильевском и Каменско-Днепровском районах. В Розовском районе военные ракетами уничтожили сеновал, коровники и зернохранилище, а также ударили по водоканалу, сообщил Рогов. Большая часть Запорожской области была освобождена российскими военными в ходе спецоперации на Украине, территорию включили в состав РФ. Ранее Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на запорожское. Также Украина перебросила туда большое количество наемников из Польши, передает Nation News слова Рогова.