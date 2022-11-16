Предприятие пермской мэрии закупает сотни ритуальных венков

Всего власти планируют закупить 675 ритуальных венков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является городская администрация, объявило конкурс на поставку венков. Начальная и максимальная цена договора — более 2,1 млн рублей, сообщается в техзаданиях к двум лотам, которые размещены на сайте мэрии Перми.

«Поставка венков ритуальных больших. Общее количество — 675 штук. Описание товара — цветы искусственные, листья и фрукты, их части. Представляют собой искусственные композиции на металлических каркасах с устойчивыми ножками для опоры», — указано в технических заданиях к госзакупкам.

В документах также указаны габариты изделий и их классификация. В списке есть наименования: венок «представительский» улучшенный, венок «гигант» и венок ритуальный «сердце большое» эксклюзивный. К техзаданиям прилагаются эскизы требуемых изделий. Окончание приема заявок по конкурсным лотам — 18 и 22 ноября.

Пермское МУП «Ритуальные услуги» находится в собственности городской мэрии и занимается организацией похорон и оказанием сопутствующих услуг. По данным сервиса СБИС, в 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 7,1 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское МУП «Ритуальные услуги» закупает сотни ритуальных корзин. Также предприятие заключило договор на переноску 4300 гробов на сумму в 6,1 млн рублей.