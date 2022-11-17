Британцы обвинили «сумасшедшего» Зеленского в разжигании войны

17 ноября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что в Польше упали российские ракеты Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Читатели британского издания Daily Mail заявили, что президент Украины Владимир Зеленский опасен и хочет войны России с НАТО. Так они отреагировали на публикацию о том, что Зеленский продолжает обвинять Россию в ситуации с ракетами в Польше, хотя Запад не поддерживает эту версию. «Он пытается вовлечь НАТО в войну. Кроме того, если бы Украина бомбила Польшу, члена НАТО, альянс был бы обязан нанести ответный удар Украине, а не России», — считает Wm.Cobbett. Его поддержал Independentthought1, заявивший, что Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт и для этого устроил провокацию в Польше. Мнения о том, что Зеленский хочет войны, придерживается и DPWHants. У Украины нет доказательств, написал пользователь с ником око. UK_taxpayer назвал президента Украины сумасшедшим. «Не слушайте актера и не верьте его риторике. Он отчаянно нуждается в войне, поэтому он может продолжать финансирование! Фасад медленно рушится, и люди видят его таким, какой он есть», — написал LydiaTeapot. В Польше 15 ноября упали две ракеты, это произошло на границе с Украиной. Предполагалось, что ракеты могли быть российскими. Но в Минобороны РФ опровергли эту версию и сообщили, что в Польше нашли элементы украинской C-300. По словам президента США Джо Байдена, в Польше сработала система ПВО Украины, сообщает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это была не их ракета. Это не является доказательством, цитирует телеканал 360 ответ Байдена.

Читатели британского издания Daily Mail заявили, что президент Украины Владимир Зеленский опасен и хочет войны России с НАТО. Так они отреагировали на публикацию о том, что Зеленский продолжает обвинять Россию в ситуации с ракетами в Польше, хотя Запад не поддерживает эту версию. «Он пытается вовлечь НАТО в войну. Кроме того, если бы Украина бомбила Польшу, члена НАТО, альянс был бы обязан нанести ответный удар Украине, а не России», — считает Wm.Cobbett. Его поддержал Independentthought1, заявивший, что Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт и для этого устроил провокацию в Польше. Мнения о том, что Зеленский хочет войны, придерживается и DPWHants. У Украины нет доказательств, написал пользователь с ником око. UK_taxpayer назвал президента Украины сумасшедшим. «Не слушайте актера и не верьте его риторике. Он отчаянно нуждается в войне, поэтому он может продолжать финансирование! Фасад медленно рушится, и люди видят его таким, какой он есть», — написал LydiaTeapot. В Польше 15 ноября упали две ракеты, это произошло на границе с Украиной. Предполагалось, что ракеты могли быть российскими. Но в Минобороны РФ опровергли эту версию и сообщили, что в Польше нашли элементы украинской C-300. По словам президента США Джо Байдена, в Польше сработала система ПВО Украины, сообщает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это была не их ракета. Это не является доказательством, цитирует телеканал 360 ответ Байдена.