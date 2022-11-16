16 ноября 2022

Пермских депутатов экстренно собирают на совещание

Фракция ЕР пермской гордумы проведет экстренное собрание
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Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, дума пермская городская
Захарова собираются исключить из фракции ЕР Фото:

В Пермской городской думе 17 ноября состоится внеочередное собрание фракции «Единая Россия». Темой станет исключение депутата Сергея Захарова из фракции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в думе.

«Сегодня депутаты фракции проведут незапланированное собрание. Собираются исключить Захарова, за его высказывания и нахождение в Германии. Некоторые депутаты очень болезненно отнеслись к этой ситуации», — уточнил источник. Получить оперативный комментарий у руководителя фракции гордумы Василия Кузнецова корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что депутата Пермской городской думы Сергея Захарова планируют исключить из фракции «Единой России» за то, что он переехал на ПМЖ в Германию и отрицательно высказывался об СВО. Сам Захаров опроверг информацию о том, что он навсегда переехал заграницу.

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В Пермской городской думе 17 ноября состоится внеочередное собрание фракции «Единая Россия». Темой станет исключение депутата Сергея Захарова из фракции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в думе. «Сегодня депутаты фракции проведут незапланированное собрание. Собираются исключить Захарова, за его высказывания и нахождение в Германии. Некоторые депутаты очень болезненно отнеслись к этой ситуации», — уточнил источник. Получить оперативный комментарий у руководителя фракции гордумы Василия Кузнецова корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что депутата Пермской городской думы Сергея Захарова планируют исключить из фракции «Единой России» за то, что он переехал на ПМЖ в Германию и отрицательно высказывался об СВО. Сам Захаров опроверг информацию о том, что он навсегда переехал заграницу.
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