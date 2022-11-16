Многодетный военнослужащий из ЯНАО отказался возвращаться из зоны СВО

17 ноября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Многодетный отец решил остаться в зоне СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многодетный военнослужащий из ЯНАО, участвующий в специальной операции, отказался возвращаться домой после того, как было объявлено, что мобилизованные, у которых трое и более детей до 16 лет, получают отсрочку. Как рассказала URA.RU супруга солдата, мужчина решил защищать страну и пока не возвращаться обратно. «Ему сказали, что он может вернуться домой. Но он отказался и решил остаться с парнями и защищать нас. Он даже написал объяснительную, почему отказывается и, что это его решение на добровольной основе», — сообщила она. Собеседница агентства пояснила, что муж попал под частичную мобилизацию еще до указа об отсрочки многодетных с тремя детьми. Она также уточнила, что у них в семье трое школьников. Спецоперация, по решению президента страны Владимира Путина, началась 24 февраля 2022 года. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО отправили 920 человек.

Многодетный военнослужащий из ЯНАО, участвующий в специальной операции, отказался возвращаться домой после того, как было объявлено, что мобилизованные, у которых трое и более детей до 16 лет, получают отсрочку. Как рассказала URA.RU супруга солдата, мужчина решил защищать страну и пока не возвращаться обратно. «Ему сказали, что он может вернуться домой. Но он отказался и решил остаться с парнями и защищать нас. Он даже написал объяснительную, почему отказывается и, что это его решение на добровольной основе», — сообщила она. Собеседница агентства пояснила, что муж попал под частичную мобилизацию еще до указа об отсрочки многодетных с тремя детьми. Она также уточнила, что у них в семье трое школьников. Спецоперация, по решению президента страны Владимира Путина, началась 24 февраля 2022 года. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО отправили 920 человек.