16 ноября 2022
15 ноября 2022

Многодетный военнослужащий из ЯНАО отказался возвращаться из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ребенок, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Многодетный отец решил остаться в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многодетный военнослужащий из ЯНАО, участвующий в специальной операции, отказался возвращаться домой после того, как было объявлено, что мобилизованные, у которых трое и более детей до 16 лет, получают отсрочку. Как рассказала URA.RU супруга солдата, мужчина решил защищать страну и пока не возвращаться обратно.

«Ему сказали, что он может вернуться домой. Но он отказался и решил остаться с парнями и защищать нас. Он даже написал объяснительную, почему отказывается и, что это его решение на добровольной основе», — сообщила она.

Собеседница агентства пояснила, что муж попал под частичную мобилизацию еще до указа об отсрочки многодетных с тремя детьми. Она также уточнила, что у них в семье трое школьников.

Спецоперация, по решению президента страны Владимира Путина, началась 24 февраля 2022 года. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО отправили 920 человек.

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Многодетный военнослужащий из ЯНАО, участвующий в специальной операции, отказался возвращаться домой после того, как было объявлено, что мобилизованные, у которых трое и более детей до 16 лет, получают отсрочку. Как рассказала URA.RU супруга солдата, мужчина решил защищать страну и пока не возвращаться обратно. «Ему сказали, что он может вернуться домой. Но он отказался и решил остаться с парнями и защищать нас. Он даже написал объяснительную, почему отказывается и, что это его решение на добровольной основе», — сообщила она. Собеседница агентства пояснила, что муж попал под частичную мобилизацию еще до указа об отсрочки многодетных с тремя детьми. Она также уточнила, что у них в семье трое школьников. Спецоперация, по решению президента страны Владимира Путина, началась 24 февраля 2022 года. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО отправили 920 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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