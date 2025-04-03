Власти ЯНАО не допустят массового падежа оленей, как в 2020 году

Мэр Ямальского района Кугаевский дал прогноз по гибели оленей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО предотвратят массового падежа оленей
В ЯНАО предотвратят массового падежа оленей Фото:

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский в рамках пресс-конференции дал прогноз на предстоящую весну. Он сообщил, что ситуация с массовым падежом оленей, как в 2020 году, маловероятна.

«Дожди прошли и образовалась корка льда 45 миллиметров, есть проталины. Ситуация не характеризуется как чрезвычайная, но уже напряженная. Однако сейчас ситуация 2020 года не повторится, тогда не было проталин», — сообщил Кугаевский во время прямого эфира с жителями Ямальского района.

Муниципалитет раздаст оленеводам на безвозмездной основе 80 тонн комбикорма для поддержания транспортного стада. Оленеводам рекомендовали остаться на надымской стороне, чтобы избежать массового падежа оленей. URA.RU сообщало, что в 2020 году ледяная корка, из-за которой олени в ЯНАО лишились кормовой базы и погибли, образовалась в результате погодных аномалий.

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Глава Ямальского района Андрей Кугаевский в рамках пресс-конференции дал прогноз на предстоящую весну. Он сообщил, что ситуация с массовым падежом оленей, как в 2020 году, маловероятна. «Дожди прошли и образовалась корка льда 45 миллиметров, есть проталины. Ситуация не характеризуется как чрезвычайная, но уже напряженная. Однако сейчас ситуация 2020 года не повторится, тогда не было проталин», — сообщил Кугаевский во время прямого эфира с жителями Ямальского района. Муниципалитет раздаст оленеводам на безвозмездной основе 80 тонн комбикорма для поддержания транспортного стада. Оленеводам рекомендовали остаться на надымской стороне, чтобы избежать массового падежа оленей. URA.RU сообщало, что в 2020 году ледяная корка, из-за которой олени в ЯНАО лишились кормовой базы и погибли, образовалась в результате погодных аномалий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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