Макрон требует, чтобы Евросоюз жестко ответил Трампу

Франция и Германия выступают за более решительные меры в ответ на тарифные инициативы президента США Дональда Трампа, настаивая на использовании всех возможных инструментов для защиты интересов Европейского союза. Французский президент Эммануэль Макрон призывает ЕС к жестким ответным действиям, включая меры, нацеленные на американские технологии и услуги». Об этом пишет Bloomberg.
«Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз должен быть готов ответить такими вариантами, как нацеливание на американские технологии и услуги», — сообщают журналисты, ссылаясь на источники. Несмотря на желание Франции добиться решения через переговоры, они также настаивают на принятии более жестких мер против США. Франция нацелена на то, чтобы убедить ЕС использовать все доступные инструменты для защиты своих интересов. Эммануэль Макрон также призвал французские компании приостановить инвестиции в США.
Среди вариантов ответных мер, предложенных во Франции на американские пошлины, — введение налога на цифровые услуги американских компаний к концу апреля. Обострение торговой напряженности между Европейским союзом и США началось после того, как президент Дональд Трамп ввел 20-процентные тарифы на импорт европейских товаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.