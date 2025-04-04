Отец Маска сделал неожиданное заявление о Путине

Президент России Владимир Путин вызывает восхищение у отца американского миллиардера Илона Маска. Об этом Эррол Маск признался в интервью СМИ.
«Как семья мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи — он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина мужчину, очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», — заявил Эррол Маск в интервью «Би-Би-Си».
Эррол Маск заявил, что он и его сын Илон разделяют мнение о Путине как о сильном лидере. По его словам, несмотря на распространенную критику, многие люди, включая их семью, все же испытывают восхищение к российскому президенту.
Ранее URA.RU сообщало, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с Илоном Маском для обсуждения сотрудничества в освоении космоса, включая полеты на Марс. Дмитриев назвал Маска уникальным человеком, стремящимся к прогрессу человечества. Точная дата встречи не уточняется.
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