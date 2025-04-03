Зеленский заявил, что полное перемирие возможно в ближайшие недели

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Владимир Зеленский уже говорил о прекращении огня, но ВСУ нарушали договоры
Владимир Зеленский уже говорил о прекращении огня, но ВСУ нарушали договоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полное перемирие РФ и Украины может произойти в ближайшие месяцы или даже недели. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский на фоне признания ВСУ в провале в Курской области. 

«Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения конфликта — горячая фаза, полное прекращения огня», — заявил Зеленский на пресс-конференции. Его цитирует украинское издание «Политика страны».

Признание Зеленского прозвучало на фоне успешной операции российских войск в Курской области. Там осталось освободить от ВСУ один населенный пункт. В самой украинской армии уже признали провал операции в российском регионе. Также ВС РФ успешно освобождают населенные пункты в Донбассе, утверждают в Минобороны. 

При этом Украина неоднократно нарушала условия перемирия. В частности, нароссийско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 марта стороны согласовали запрет на атаки по объектам энергетики. Однако Украина продолжала бить по таковым и после 18 числа, и после 25-го.

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Полное перемирие РФ и Украины может произойти в ближайшие месяцы или даже недели. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский на фоне признания ВСУ в провале в Курской области.  «Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения конфликта — горячая фаза, полное прекращения огня», — заявил Зеленский на пресс-конференции. Его цитирует украинское издание «Политика страны». Признание Зеленского прозвучало на фоне успешной операции российских войск в Курской области. Там осталось освободить от ВСУ один населенный пункт. В самой украинской армии уже признали провал операции в российском регионе. Также ВС РФ успешно освобождают населенные пункты в Донбассе, утверждают в Минобороны.  При этом Украина неоднократно нарушала условия перемирия. В частности, нароссийско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 марта стороны согласовали запрет на атаки по объектам энергетики. Однако Украина продолжала бить по таковым и после 18 числа, и после 25-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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