Полное перемирие РФ и Украины может произойти в ближайшие месяцы или даже недели. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский на фоне признания ВСУ в провале в Курской области.
«Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения конфликта — горячая фаза, полное прекращения огня», — заявил Зеленский на пресс-конференции. Его цитирует украинское издание «Политика страны».
Признание Зеленского прозвучало на фоне успешной операции российских войск в Курской области. Там осталось освободить от ВСУ один населенный пункт. В самой украинской армии уже признали провал операции в российском регионе. Также ВС РФ успешно освобождают населенные пункты в Донбассе, утверждают в Минобороны.
При этом Украина неоднократно нарушала условия перемирия. В частности, нароссийско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 марта стороны согласовали запрет на атаки по объектам энергетики. Однако Украина продолжала бить по таковым и после 18 числа, и после 25-го.
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