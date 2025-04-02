Храм в поселке Новый Порт (ЯНАО) осветили в присутствии губернатора округа Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. В рамках поездки глава Ямала также посетил строящиеся и новые объекты района.
«Важным событием для одного из старейших поселков района — Нового Порта, стало освящение архиепископом Николаем Салехардским и Ново-Уренгойским нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Он построен из архангельской сосны по традиционной технологии без использования гвоздей», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале.
Глава округа Артюхов посетил современные газовые котельные, военкомат и спорткомплекс «Северный характер». А также другие торговые и развлекательны объекты, которые открылись в 2025 году.
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