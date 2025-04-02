02 апреля 2025

Губернатор Артюхов посетил новый храм в ЯНАО. Фото

Храм в Новом Порту Ямальского района освятили в присутствии губернатора Артюхова
© Служба новостей «URA.RU»
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Храм в Новом Порту построили в честь иконы Божией матери
Храм в Новом Порту построили в честь иконы Божией матери Фото:

Храм в поселке Новый Порт (ЯНАО) осветили в присутствии губернатора округа Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. В рамках поездки глава Ямала также посетил строящиеся и новые объекты района.

«Важным событием для одного из старейших поселков района — Нового Порта, стало освящение архиепископом Николаем Салехардским и Ново-Уренгойским нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Он построен из архангельской сосны по традиционной технологии без использования гвоздей», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале.

Глава округа Артюхов посетил современные газовые котельные, военкомат и спорткомплекс «Северный характер». А также другие торговые и развлекательны объекты, которые открылись в 2025 году.

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Храм в поселке Новый Порт (ЯНАО) осветили в присутствии губернатора округа Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. В рамках поездки глава Ямала также посетил строящиеся и новые объекты района. «Важным событием для одного из старейших поселков района — Нового Порта, стало освящение архиепископом Николаем Салехардским и Ново-Уренгойским нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Он построен из архангельской сосны по традиционной технологии без использования гвоздей», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале. Глава округа Артюхов посетил современные газовые котельные, военкомат и спорткомплекс «Северный характер». А также другие торговые и развлекательны объекты, которые открылись в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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