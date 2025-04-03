Мишустин продлил в ХМАО и ЯНАО экспериментальный режим по использованию БПЛА

Правительство РФ продлило действие экспериментального режима в сфере эксплуатации беспилотников в ХМАО и ЯНАО. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Правительство РФ постановляет. Продлить срок действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе», — гласит текст документа на сайте правовой информации.
Также этим постановлением продлили действие экспериментального режима на территории Камчатки и Чукотки. Также внесли ряд изменений в его действие.
В рамках этого правового режима правительством запланирован ряд мероприятий по тестированию средств средств защиты от незаконного применения беспилотников, в том числе криптографические. Кроме того, часть мероприятий будет направлена на работу по опознаванию беспилотников.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО станет первым регионом, создавшим инфраструктуру для беспилотной авиации. В округе ведется активная подготовка и обучение операторов БПЛА для гражданских нужд, а беспилотники планируется ввести в различные сферы жизни югорчан.
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