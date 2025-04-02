02 апреля 2025

Альпинисты покорят вершины Ямала за взнос в 15 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Альпинисты взойдут на полярный пик и гору Черная
Альпинисты взойдут на полярный пик и гору Черная Фото:

В честь 80-летнего юбилея Победы ямальцы посоревнуются на скорость в покорении горных вершин. Кубок по альпинизму состоится с 28 по 9 мая, сообщает федерация альпинизма ЯНАО, участники должны заплатить взнос от 12 до 15 тысяч рублей.

«На Ямале пройдет кубок по альпинизму. Соревнования проведут с 28 апреля по 9 мая в долине реки Енга-Ю на Полярном Урале. Мероприятие посвятят 80-летию Великой Победы», — сообщили в telegram-канале «Полярная вертикаль».

Для участия в соревновании необходимо быть совершеннолетним, иметь паспорт Российской Федерации, медицинский допуск для занятий альпинизмом и полис медстрахования. Восхождение не бесплатно, каждый участник заплатит вступительный взнос.

Членам Федерации альпинизма ЯНАО нужно заплатить 12 тысяч рублей, а желающим проверить себя — 15 тысяч рублей. В стоимость входит сопровождение опытного инструктора, командное альпинистское снаряжение, радиосвязь, аптечка. Каждый участник получит знак «Альпинист России» и книжку альпиниста.

Ранее URA.RU сообщало, что восхождение посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Альпинисты должны будут покорить два пика — вершину горы Черная (1036 метров) и пик Полярный (1309 метров).

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В честь 80-летнего юбилея Победы ямальцы посоревнуются на скорость в покорении горных вершин. Кубок по альпинизму состоится с 28 по 9 мая, сообщает федерация альпинизма ЯНАО, участники должны заплатить взнос от 12 до 15 тысяч рублей. «На Ямале пройдет кубок по альпинизму. Соревнования проведут с 28 апреля по 9 мая в долине реки Енга-Ю на Полярном Урале. Мероприятие посвятят 80-летию Великой Победы», — сообщили в telegram-канале «Полярная вертикаль». Для участия в соревновании необходимо быть совершеннолетним, иметь паспорт Российской Федерации, медицинский допуск для занятий альпинизмом и полис медстрахования. Восхождение не бесплатно, каждый участник заплатит вступительный взнос. Членам Федерации альпинизма ЯНАО нужно заплатить 12 тысяч рублей, а желающим проверить себя — 15 тысяч рублей. В стоимость входит сопровождение опытного инструктора, командное альпинистское снаряжение, радиосвязь, аптечка. Каждый участник получит знак «Альпинист России» и книжку альпиниста. Ранее URA.RU сообщало, что восхождение посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Альпинисты должны будут покорить два пика — вершину горы Черная (1036 метров) и пик Полярный (1309 метров).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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