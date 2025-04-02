Альпинисты покорят вершины Ямала за взнос в 15 тысяч рублей

В честь 80-летнего юбилея Победы ямальцы посоревнуются на скорость в покорении горных вершин. Кубок по альпинизму состоится с 28 по 9 мая, сообщает федерация альпинизма ЯНАО, участники должны заплатить взнос от 12 до 15 тысяч рублей.
«На Ямале пройдет кубок по альпинизму. Соревнования проведут с 28 апреля по 9 мая в долине реки Енга-Ю на Полярном Урале. Мероприятие посвятят 80-летию Великой Победы», — сообщили в telegram-канале «Полярная вертикаль».
Для участия в соревновании необходимо быть совершеннолетним, иметь паспорт Российской Федерации, медицинский допуск для занятий альпинизмом и полис медстрахования. Восхождение не бесплатно, каждый участник заплатит вступительный взнос.
Членам Федерации альпинизма ЯНАО нужно заплатить 12 тысяч рублей, а желающим проверить себя — 15 тысяч рублей. В стоимость входит сопровождение опытного инструктора, командное альпинистское снаряжение, радиосвязь, аптечка. Каждый участник получит знак «Альпинист России» и книжку альпиниста.
Ранее URA.RU сообщало, что восхождение посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Альпинисты должны будут покорить два пика — вершину горы Черная (1036 метров) и пик Полярный (1309 метров).
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