Китай будет получать в два раза больше российской рыбы

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Объем вылова минтая в России к первому апреля снизился на 2%
Объем вылова минтая в России к первому апреля снизился на 2% Фото:

Российские производители икры минтая планируют значительно увеличить объемы ее поставок в Китай. Ожидается, что к 2025 году экспорт достигнет тысячи тонн, а в течение следующих двух-трех лет увеличится до пяти тысяч тонн. 

«Российские добытчики рыбы планируют увеличить поставки икры минтая в Китай в два раза в 2025 году», — сообщает «Коммерсант». Первые крупные контракты могут быть подписаны уже в апреле на аукционе в Пусане (Южная Корея), где впервые примут участие китайские покупатели.

В прошлом году в России экспорт икры минтая составил 37 тысяч тонн на сумму 194 миллиона долларов, однако выручка сократилась на 21% из-за падения цен. Основными рынками оставались Япония (56%) и Южная Корея (42%), но спрос в этих странах снижается. В связи с этим Китай рассматривается как новый перспективный рынок.

Ассоциация добытчиков минтая запустила программу по продвижению икры минтая на китайском рынке, где она представлена как премиум-продукт. Учитывая планы правительства КНР увеличить потребление морепродуктов к 2030 году с 22,9 до 29 кг на человека, ожидается рост спроса на икру.

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Российские производители икры минтая планируют значительно увеличить объемы ее поставок в Китай. Ожидается, что к 2025 году экспорт достигнет тысячи тонн, а в течение следующих двух-трех лет увеличится до пяти тысяч тонн.  «Российские добытчики рыбы планируют увеличить поставки икры минтая в Китай в два раза в 2025 году», — сообщает «Коммерсант». Первые крупные контракты могут быть подписаны уже в апреле на аукционе в Пусане (Южная Корея), где впервые примут участие китайские покупатели. В прошлом году в России экспорт икры минтая составил 37 тысяч тонн на сумму 194 миллиона долларов, однако выручка сократилась на 21% из-за падения цен. Основными рынками оставались Япония (56%) и Южная Корея (42%), но спрос в этих странах снижается. В связи с этим Китай рассматривается как новый перспективный рынок. Ассоциация добытчиков минтая запустила программу по продвижению икры минтая на китайском рынке, где она представлена как премиум-продукт. Учитывая планы правительства КНР увеличить потребление морепродуктов к 2030 году с 22,9 до 29 кг на человека, ожидается рост спроса на икру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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