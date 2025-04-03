Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский совершил неожиданный визит к границе с Россией, посетив Черниговскую и Сумскую области. Он записал видеообращение на въезде в Сумы.
«Сегодня две наши области — Черниговская и Сумская. Стратегический район, граница с Россией», — заявил Зеленский. Он подчеркнул стратегическое значение данных регионов и выразил признательность военным, защищающим украинскую территорию.
В своем обращении он поблагодарил ВСУ. По словам украинского лидера, присутствие и поддержка военнослужащих на передовой имеют огромное значение для обороны страны.
Ранее стало известно, что в Сумской области ВСУ впервые применили немецкие барражирующие боеприпасы HF-1. В то же время ВС РФ уже продвигаются на ряде участков фронта в регионе и готовят плацдарм для рывка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.