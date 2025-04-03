Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией

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Зеленский записал видео из Сумской области, заявив о стратегическом значении территории
Зеленский записал видео из Сумской области, заявив о стратегическом значении территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский совершил неожиданный визит к границе с Россией, посетив Черниговскую и Сумскую области. Он записал видеообращение на въезде в Сумы.

«Сегодня две наши области — Черниговская и Сумская. Стратегический район, граница с Россией», — заявил Зеленский. Он подчеркнул стратегическое значение данных регионов и выразил признательность военным, защищающим украинскую территорию.

В своем обращении он поблагодарил ВСУ. По словам украинского лидера, присутствие и поддержка военнослужащих на передовой имеют огромное значение для обороны страны.

Ранее стало известно, что в Сумской области ВСУ впервые применили немецкие барражирующие боеприпасы HF-1. В то же время ВС РФ уже продвигаются на ряде участков фронта в регионе и готовят плацдарм для рывка.

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Глава Украины Владимир Зеленский совершил неожиданный визит к границе с Россией, посетив Черниговскую и Сумскую области. Он записал видеообращение на въезде в Сумы. «Сегодня две наши области — Черниговская и Сумская. Стратегический район, граница с Россией», — заявил Зеленский. Он подчеркнул стратегическое значение данных регионов и выразил признательность военным, защищающим украинскую территорию. В своем обращении он поблагодарил ВСУ. По словам украинского лидера, присутствие и поддержка военнослужащих на передовой имеют огромное значение для обороны страны. Ранее стало известно, что в Сумской области ВСУ впервые применили немецкие барражирующие боеприпасы HF-1. В то же время ВС РФ уже продвигаются на ряде участков фронта в регионе и готовят плацдарм для рывка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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