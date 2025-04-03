Власти ЯНАО определились с локациями праздничных ярмарок

С 1 по 9 мая в городах Ямала пройдут праздничные ярмарки
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На территории Ямала с 1 по 9 мая пройдут праздничные ярмарки.
На территории Ямала с 1 по 9 мая пройдут праздничные ярмарки. Фото:

В майские праздники на территории Ямала пройдут разовые ярмарки. Подробности локаций разовых продаж сообщает окружной департамент экономики.

На территории Ямала с 1 по 9 мая пройдут праздничные ярмарки:

  • В Лабытнанги городская администрация помимо ярмарки к Дню Победы запланировала  проводы зимы на площади Нака.
  • В Муравленко разовую продажу товаров организуют 9 мая в городском парке культуры и отдыха.
  • В Губкинском праздничная ярмарка продлится все майские праздники на площади ДК «Олимп».
  • В Ноябрьске ярмарку организуют к годовщине Победы в микрорайоне ОГЦ-2, в парке культуры и отдыха, а также в «Ноябрьск-парке».
  • В Надыме выставка-продажа пройдет возле ТЦ «Амикан».
  • Разовые ярмарки муниципалитеты запланировали и в населенных пунктах Тазовского района.
  • В Салехарде и Новом Уренгое розничные продажи товаров проходят круглый год. В Салехарде – на городском рынке «Дары Ямала» и пешеходной территории на улице Ленина, а в Новом Уренгое – на городской площади и в ТРЦ «Солнечный».

В райцентре Ямальского района ЯНАО 4, 5 и 6 апреля отметят День оленевода. В числе главных событий — гонки на оленьих упряжках, выступление известной ямальской певицы Елены Лаптандер, спортивные состязания и гастрофестиваль.

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В майские праздники на территории Ямала пройдут разовые ярмарки. Подробности локаций разовых продаж сообщает окружной департамент экономики. На территории Ямала с 1 по 9 мая пройдут праздничные ярмарки: В райцентре Ямальского района ЯНАО 4, 5 и 6 апреля отметят День оленевода. В числе главных событий — гонки на оленьих упряжках, выступление известной ямальской певицы Елены Лаптандер, спортивные состязания и гастрофестиваль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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