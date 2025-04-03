Власти ЯНАО определились с локациями праздничных ярмарок

На территории Ямала с 1 по 9 мая пройдут праздничные ярмарки.
В майские праздники на территории Ямала пройдут разовые ярмарки. Подробности локаций разовых продаж сообщает окружной департамент экономики.
На территории Ямала с 1 по 9 мая пройдут праздничные ярмарки:
- В Лабытнанги городская администрация помимо ярмарки к Дню Победы запланировала проводы зимы на площади Нака.
- В Муравленко разовую продажу товаров организуют 9 мая в городском парке культуры и отдыха.
- В Губкинском праздничная ярмарка продлится все майские праздники на площади ДК «Олимп».
- В Ноябрьске ярмарку организуют к годовщине Победы в микрорайоне ОГЦ-2, в парке культуры и отдыха, а также в «Ноябрьск-парке».
- В Надыме выставка-продажа пройдет возле ТЦ «Амикан».
- Разовые ярмарки муниципалитеты запланировали и в населенных пунктах Тазовского района.
- В Салехарде и Новом Уренгое розничные продажи товаров проходят круглый год. В Салехарде – на городском рынке «Дары Ямала» и пешеходной территории на улице Ленина, а в Новом Уренгое – на городской площади и в ТРЦ «Солнечный».
В райцентре Ямальского района ЯНАО 4, 5 и 6 апреля отметят День оленевода. В числе главных событий — гонки на оленьих упряжках, выступление известной ямальской певицы Елены Лаптандер, спортивные состязания и гастрофестиваль.
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