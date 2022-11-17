Подполковник ВС РФ «Тобол»: у бойцов ВСУ пропала мотивация сражаться

17 ноября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Полковник отметил, что прорыв в сражении возможен, только если солдаты мотивированы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У бойцов ВСУ нет мотивации, чтобы сражаться. Об этом заявил подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР (ВС РФ) «Тобол». «У них [солдат ВСУ] даже, наверное, мотивации нет. Скорее всего, их натовские инструкторы толкают на неминуемую смерть, как и в целом украинское государство», — прокомментировал подполковник в интервью с URA.RU. Подполковник добавил, что прорыв в сражении зависит от мотивации солдат, но в данный момент она на стороне России. Украина пытается отнять землю и Родину, насадить свои порядки, подчеркнул командир. Также подполковник выделил цели ВСУ: на данный момент это не орудие, а личный состав ВС РФ. Солдаты Украины атакуют место дислокации личного состава, место проживания, приема пищи, либо полевые укрытия. В основном поражают именно эти объекты. При этом легкобронированной и бронетехнике преимуществ у ВСУ нет, заявил подполковник. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ноябре ВС РФ отбили у ВСУ территорию, без которой Украина провалится на Авдеевском направлении. Пленные солдаты ВСУ рассказали об украинских командирах и обвинили в безответственном и безразличном отношении к судьбе своих солдат.

У бойцов ВСУ нет мотивации, чтобы сражаться. Об этом заявил подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР (ВС РФ) «Тобол». «У них [солдат ВСУ] даже, наверное, мотивации нет. Скорее всего, их натовские инструкторы толкают на неминуемую смерть, как и в целом украинское государство», — прокомментировал подполковник в интервью с URA.RU. Подполковник добавил, что прорыв в сражении зависит от мотивации солдат, но в данный момент она на стороне России. Украина пытается отнять землю и Родину, насадить свои порядки, подчеркнул командир. Также подполковник выделил цели ВСУ: на данный момент это не орудие, а личный состав ВС РФ. Солдаты Украины атакуют место дислокации личного состава, место проживания, приема пищи, либо полевые укрытия. В основном поражают именно эти объекты. При этом легкобронированной и бронетехнике преимуществ у ВСУ нет, заявил подполковник. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ноябре ВС РФ отбили у ВСУ территорию, без которой Украина провалится на Авдеевском направлении. Пленные солдаты ВСУ рассказали об украинских командирах и обвинили в безответственном и безразличном отношении к судьбе своих солдат.