Кинокомпания анонсировала дату премьеры фильма о летчике-герое «Уральских авиалиний» Юсупове

Фильм о посадке самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле выйдет в прокат 16 марта 2023 года

17 ноября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Дамира Юсупова сыграет актер Егор Бероев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о подвиге командира «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле в августе 2019 года, выйдет в прокат 16 марта 2023 года. Об этом сообщают представители кинокомпании «Централ Партнершип» в своих социальных сетях. «Смотрите фильм только в кинотеатрах с 16 марта 2023», — сообщает «Централ Партнершип». В описании фильма указано, что в картине расскажут о том, как обычный мальчик Дамир Юсупов решил пойти по стопам отца-летчика и стал пилотом гражданской авиации. Однако основной акцент режиссер фильма «Непрощенный» и «Землетрясение» Сарик Андреасян сделает на аварийной посадке, которая произошла в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, а Юсупов сумел посадить его на кукурузное поле. Таким образом, пилот спас более 200 жизней. Ранее режиссер Андреасян заявил, что командира судна Дамира Юсупова сыграет актер Егор Бероев. Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» расскажет зрителям о 15 августа 2019 года, когда самолет А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели воздушного судна загорелись из-за попадания в них птиц. Командир лайнера Юсупов решил посадить лайнер в кукурузном поле, так он спас 226 пассажиров и семь членов экипажа. Фото: «Централ Партнершип»

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о подвиге командира «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле в августе 2019 года, выйдет в прокат 16 марта 2023 года. Об этом сообщают представители кинокомпании «Централ Партнершип» в своих социальных сетях. «Смотрите фильм только в кинотеатрах с 16 марта 2023», — сообщает «Централ Партнершип». В описании фильма указано, что в картине расскажут о том, как обычный мальчик Дамир Юсупов решил пойти по стопам отца-летчика и стал пилотом гражданской авиации. Однако основной акцент режиссер фильма «Непрощенный» и «Землетрясение» Сарик Андреасян сделает на аварийной посадке, которая произошла в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, а Юсупов сумел посадить его на кукурузное поле. Таким образом, пилот спас более 200 жизней. Ранее режиссер Андреасян заявил, что командира судна Дамира Юсупова сыграет актер Егор Бероев. Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» расскажет зрителям о 15 августа 2019 года, когда самолет А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели воздушного судна загорелись из-за попадания в них птиц. Командир лайнера Юсупов решил посадить лайнер в кукурузном поле, так он спас 226 пассажиров и семь членов экипажа.