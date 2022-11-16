В Кургане назвали единственный овощ, который не подорожал. Скрин

В Курганской области за неделю выросла цена на все овощи, кроме моркови

17 ноября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

За неделю из овощей подешевела только морковь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за неделю из овощей подешевела только морковь. Стоимость одного килограмма снизилась почти на 5%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «За неделю из овощей подешевела морковь. Снижение стоимости на 4,7%. По данным на 14 ноября, средняя цена за один килограмм составила 32,73 рубля», — говорится в статистике. Стоимость на репчатый лук выросла на 9.6%. Средняя цена за один килограмм составляет 25 рублей. Помидоры подорожали до 124 рублей (+8,2%), огурцы до 88 рублей (+7,2%), капуста до 22 рублей (+5,2%). Картофель стал дороже почти на 4%. Килограмм стоит 25 рублей. Меньше всего за неделю подорожала свекла. Рост цены составил всего 0,21%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области третью неделю дорожает дизель. С начала ноября стоимость топлива выросла на 3,5%. Также сообщалось, что в регионе за год резко сократилось производство мяса, молока и яиц. За неделю из овощей не подорожала только морковь Скрин: сайт Свердловскстата

В Курганской области за неделю из овощей подешевела только морковь. Стоимость одного килограмма снизилась почти на 5%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «За неделю из овощей подешевела морковь. Снижение стоимости на 4,7%. По данным на 14 ноября, средняя цена за один килограмм составила 32,73 рубля», — говорится в статистике. Стоимость на репчатый лук выросла на 9.6%. Средняя цена за один килограмм составляет 25 рублей. Помидоры подорожали до 124 рублей (+8,2%), огурцы до 88 рублей (+7,2%), капуста до 22 рублей (+5,2%). Картофель стал дороже почти на 4%. Килограмм стоит 25 рублей. Меньше всего за неделю подорожала свекла. Рост цены составил всего 0,21%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области третью неделю дорожает дизель. С начала ноября стоимость топлива выросла на 3,5%. Также сообщалось, что в регионе за год резко сократилось производство мяса, молока и яиц.