16 ноября 2022

В Кургане назвали единственный овощ, который не подорожал. Скрин

В Курганской области за неделю выросла цена на все овощи, кроме моркови
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, овощи, морковь
За неделю из овощей подешевела только морковь Фото:

В Курганской области за неделю из овощей подешевела только морковь. Стоимость одного килограмма снизилась почти на 5%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«За неделю из овощей подешевела морковь. Снижение стоимости на 4,7%. По данным на 14 ноября, средняя цена за один килограмм составила 32,73 рубля», — говорится в статистике.

Стоимость на репчатый лук выросла на 9.6%. Средняя цена за один килограмм составляет 25 рублей. Помидоры подорожали до 124 рублей (+8,2%), огурцы до 88 рублей (+7,2%), капуста до 22 рублей (+5,2%). Картофель стал дороже почти на 4%. Килограмм стоит 25 рублей. Меньше всего за неделю подорожала свекла. Рост цены составил всего 0,21%.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области третью неделю дорожает дизель. С начала ноября стоимость топлива выросла на 3,5%. Также сообщалось, что в регионе за год резко сократилось производство мяса, молока и яиц.

За неделю из овощей не подорожала только морковь

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В Курганской области за неделю из овощей подешевела только морковь. Стоимость одного килограмма снизилась почти на 5%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «За неделю из овощей подешевела морковь. Снижение стоимости на 4,7%. По данным на 14 ноября, средняя цена за один килограмм составила 32,73 рубля», — говорится в статистике. Стоимость на репчатый лук выросла на 9.6%. Средняя цена за один килограмм составляет 25 рублей. Помидоры подорожали до 124 рублей (+8,2%), огурцы до 88 рублей (+7,2%), капуста до 22 рублей (+5,2%). Картофель стал дороже почти на 4%. Килограмм стоит 25 рублей. Меньше всего за неделю подорожала свекла. Рост цены составил всего 0,21%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области третью неделю дорожает дизель. С начала ноября стоимость топлива выросла на 3,5%. Также сообщалось, что в регионе за год резко сократилось производство мяса, молока и яиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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