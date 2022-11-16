В Курганской области за неделю из овощей подешевела только морковь. Стоимость одного килограмма снизилась почти на 5%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.
«За неделю из овощей подешевела морковь. Снижение стоимости на 4,7%. По данным на 14 ноября, средняя цена за один килограмм составила 32,73 рубля», — говорится в статистике.
Стоимость на репчатый лук выросла на 9.6%. Средняя цена за один килограмм составляет 25 рублей. Помидоры подорожали до 124 рублей (+8,2%), огурцы до 88 рублей (+7,2%), капуста до 22 рублей (+5,2%). Картофель стал дороже почти на 4%. Килограмм стоит 25 рублей. Меньше всего за неделю подорожала свекла. Рост цены составил всего 0,21%.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области третью неделю дорожает дизель. С начала ноября стоимость топлива выросла на 3,5%. Также сообщалось, что в регионе за год резко сократилось производство мяса, молока и яиц.
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