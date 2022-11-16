16 ноября 2022

В Курганской области резко снизилось производство мяса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, коровы
За год производство мяса снизилось на 12% Фото:

В Курганской области за январь—октябрь снизилось производство скота и птицы на убой. Разница с прошлым годом составила почти 12%. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

«С января по октябрь 2022 года в Курганской области было произведено 41 476 тонн скота и птицы на убой. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил более 47 тонн. Снижение производства мяса составило 11,9%», — говорится в статистике. Производство молока в регионе снизилось на 5%. Объем производства яиц за год сократилось на 2,7%.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подешевели мясо и сосиски. По данным на Свердловскстата на 7 ноября 2022 года, стоимость одного килограмма говядины снизилась до 467 рублей, сосисок и сарделек — до 394 рублей.

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В Курганской области за январь—октябрь снизилось производство скота и птицы на убой. Разница с прошлым годом составила почти 12%. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «С января по октябрь 2022 года в Курганской области было произведено 41 476 тонн скота и птицы на убой. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил более 47 тонн. Снижение производства мяса составило 11,9%», — говорится в статистике. Производство молока в регионе снизилось на 5%. Объем производства яиц за год сократилось на 2,7%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подешевели мясо и сосиски. По данным на Свердловскстата на 7 ноября 2022 года, стоимость одного килограмма говядины снизилась до 467 рублей, сосисок и сарделек — до 394 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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