В Курганской области резко снизилось производство мяса. Скрин

17 ноября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

За год производство мяса снизилось на 12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за январь—октябрь снизилось производство скота и птицы на убой. Разница с прошлым годом составила почти 12%. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «С января по октябрь 2022 года в Курганской области было произведено 41 476 тонн скота и птицы на убой. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил более 47 тонн. Снижение производства мяса составило 11,9%», — говорится в статистике. Производство молока в регионе снизилось на 5%. Объем производства яиц за год сократилось на 2,7%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подешевели мясо и сосиски. По данным на Свердловскстата на 7 ноября 2022 года, стоимость одного килограмма говядины снизилась до 467 рублей, сосисок и сарделек — до 394 рублей.

В Курганской области за январь—октябрь снизилось производство скота и птицы на убой. Разница с прошлым годом составила почти 12%. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «С января по октябрь 2022 года в Курганской области было произведено 41 476 тонн скота и птицы на убой. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил более 47 тонн. Снижение производства мяса составило 11,9%», — говорится в статистике. Производство молока в регионе снизилось на 5%. Объем производства яиц за год сократилось на 2,7%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подешевели мясо и сосиски. По данным на Свердловскстата на 7 ноября 2022 года, стоимость одного килограмма говядины снизилась до 467 рублей, сосисок и сарделек — до 394 рублей.