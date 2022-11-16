16 ноября 2022

Курганский прокурор получил новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Сотрудник районной прокуратуры в Курганской области получил перевод по службе Фото:

Прокурор Белозерского округа (Курганская область) Григорий Сажин переходит на новую работу. В ближайшее время его назначат прокурором Каргапольского округа. Об этом сообщили в паблике «ИС Белозерское» в соцсети «ВКонтакте».

«Прокурор Белозерского округа Григорий Сажин скоро возглавит прокуратуру Каргапольского района», — пишет паблик. Сажин работает прокурором в Белозерском районе на протяжении восьми лет.

В настоящее время и. о. прокурора Каргапольского района является Дмитрий Куликов. Он был назначен летом текущего года после ухода с должности Олега Губаря. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили факт будущих кадровых перестановок.

Ранее URA.RU сообщало, в курганском округе сменился председатель районного суда. После сложения полномочий предыдущего руководителя врио председателя Щучанского суда назначен Юрий Симонов.

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Прокурор Белозерского округа (Курганская область) Григорий Сажин переходит на новую работу. В ближайшее время его назначат прокурором Каргапольского округа. Об этом сообщили в паблике «ИС Белозерское» в соцсети «ВКонтакте». «Прокурор Белозерского округа Григорий Сажин скоро возглавит прокуратуру Каргапольского района», — пишет паблик. Сажин работает прокурором в Белозерском районе на протяжении восьми лет. В настоящее время и. о. прокурора Каргапольского района является Дмитрий Куликов. Он был назначен летом текущего года после ухода с должности Олега Губаря. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили факт будущих кадровых перестановок. Ранее URA.RU сообщало, в курганском округе сменился председатель районного суда. После сложения полномочий предыдущего руководителя врио председателя Щучанского суда назначен Юрий Симонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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