Курганский прокурор получил новое назначение

17 ноября 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Сотрудник районной прокуратуры в Курганской области получил перевод по службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Белозерского округа (Курганская область) Григорий Сажин переходит на новую работу. В ближайшее время его назначат прокурором Каргапольского округа. Об этом сообщили в паблике «ИС Белозерское» в соцсети «ВКонтакте». «Прокурор Белозерского округа Григорий Сажин скоро возглавит прокуратуру Каргапольского района», — пишет паблик. Сажин работает прокурором в Белозерском районе на протяжении восьми лет. В настоящее время и. о. прокурора Каргапольского района является Дмитрий Куликов. Он был назначен летом текущего года после ухода с должности Олега Губаря. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили факт будущих кадровых перестановок. Ранее URA.RU сообщало, в курганском округе сменился председатель районного суда. После сложения полномочий предыдущего руководителя врио председателя Щучанского суда назначен Юрий Симонов.

Прокурор Белозерского округа (Курганская область) Григорий Сажин переходит на новую работу. В ближайшее время его назначат прокурором Каргапольского округа. Об этом сообщили в паблике «ИС Белозерское» в соцсети «ВКонтакте». «Прокурор Белозерского округа Григорий Сажин скоро возглавит прокуратуру Каргапольского района», — пишет паблик. Сажин работает прокурором в Белозерском районе на протяжении восьми лет. В настоящее время и. о. прокурора Каргапольского района является Дмитрий Куликов. Он был назначен летом текущего года после ухода с должности Олега Губаря. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили факт будущих кадровых перестановок. Ранее URA.RU сообщало, в курганском округе сменился председатель районного суда. После сложения полномочий предыдущего руководителя врио председателя Щучанского суда назначен Юрий Симонов.