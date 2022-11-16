Курганский прокурор получил новое назначение

Прокурор Белозерского округа (Курганская область) Григорий Сажин переходит на новую работу. В ближайшее время его назначат прокурором Каргапольского округа. Об этом сообщили в паблике «ИС Белозерское» в соцсети «ВКонтакте».
«Прокурор Белозерского округа Григорий Сажин скоро возглавит прокуратуру Каргапольского района», — пишет паблик. Сажин работает прокурором в Белозерском районе на протяжении восьми лет.
В настоящее время и. о. прокурора Каргапольского района является Дмитрий Куликов. Он был назначен летом текущего года после ухода с должности Олега Губаря. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили факт будущих кадровых перестановок.
Ранее URA.RU сообщало, в курганском округе сменился председатель районного суда. После сложения полномочий предыдущего руководителя врио председателя Щучанского суда назначен Юрий Симонов.
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