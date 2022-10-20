В курганском округе сменился председатель районного суда

21 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

В одном из курганских судов сменился председатель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Щучанском районном суде Курганской области произошла смена председателя. Об этом сообщается на сайте организации. «Временно исполняет полномочия председателя Щучанского районного суда Курганской области Симонов Юрий Михайлович», — говорится в сообщении пресс-службы. Изменения связаны с прекращением полномочий предыдущего председателя Константина Чернухина. Симонов, являющийся судьей в Щучье, был утвержден на должность врио председателя приказом управления судебного департамента в Курганской области. Документ о назначении временного председателя был издан в департаменте 12 октября. Ранее URA.RU сообщало, что судья Андрей Роот получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей на пост председателя областного суда Курганской области. Роот временно исполняет обязанности после окончания полномочий прежнего председателя Сергея Кабанькова.

В Щучанском районном суде Курганской области произошла смена председателя. Об этом сообщается на сайте организации. «Временно исполняет полномочия председателя Щучанского районного суда Курганской области Симонов Юрий Михайлович», — говорится в сообщении пресс-службы. Изменения связаны с прекращением полномочий предыдущего председателя Константина Чернухина. Симонов, являющийся судьей в Щучье, был утвержден на должность врио председателя приказом управления судебного департамента в Курганской области. Документ о назначении временного председателя был издан в департаменте 12 октября. Ранее URA.RU сообщало, что судья Андрей Роот получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей на пост председателя областного суда Курганской области. Роот временно исполняет обязанности после окончания полномочий прежнего председателя Сергея Кабанькова.