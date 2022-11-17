Песков ответил на предложение Зеленского о бессрочной зерновой сделке

Песков: о бессрочном продолжении зерновой сделки речь пока не идет

17 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

В ООН услышали условия Москвы по зерновой сделке, сказал Песков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна О бессрочном продолжении зерновой сделки речь пока не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. «О бессрочном продлении [зерновой сделки] речи не шло», — заявил Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зерновую сделку бессрочной. Также Песков отметил, что условия продления зерновой сделки, который выдвигала Москва, — снятие санкция с российского продовольствия и удобрений — услышаны в ООН. Сегодня было заявлено о пролонгации зерновой сделки.

О бессрочном продолжении зерновой сделки речь пока не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. «О бессрочном продлении [зерновой сделки] речи не шло», — заявил Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зерновую сделку бессрочной. Также Песков отметил, что условия продления зерновой сделки, который выдвигала Москва, — снятие санкция с российского продовольствия и удобрений — услышаны в ООН. Сегодня было заявлено о пролонгации зерновой сделки.