Песков ответил на предложение Зеленского о бессрочной зерновой сделке

Песков: о бессрочном продолжении зерновой сделки речь пока не идет
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
В ООН услышали условия Москвы по зерновой сделке, сказал Песков Фото:
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О бессрочном продолжении зерновой сделки речь пока не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.

«О бессрочном продлении [зерновой сделки] речи не шло», — заявил Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зерновую сделку бессрочной.

Также Песков отметил, что условия продления зерновой сделки, который выдвигала Москва, — снятие санкция с российского продовольствия и удобрений — услышаны в ООН. Сегодня было заявлено о пролонгации зерновой сделки.

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О бессрочном продолжении зерновой сделки речь пока не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. «О бессрочном продлении [зерновой сделки] речи не шло», — заявил Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зерновую сделку бессрочной. Также Песков отметил, что условия продления зерновой сделки, который выдвигала Москва, — снятие санкция с российского продовольствия и удобрений — услышаны в ООН. Сегодня было заявлено о пролонгации зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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