Песков ответил на предложение Зеленского о бессрочной зерновой сделке

В ООН услышали условия Москвы по зерновой сделке, сказал Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
О бессрочном продолжении зерновой сделки речь пока не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.
«О бессрочном продлении [зерновой сделки] речи не шло», — заявил Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зерновую сделку бессрочной.
Также Песков отметил, что условия продления зерновой сделки, который выдвигала Москва, — снятие санкция с российского продовольствия и удобрений — услышаны в ООН. Сегодня было заявлено о пролонгации зерновой сделки.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews