Зеленский предложил сделать зерновую сделку бессрочной

15 ноября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил включить в зерновую сделку еще два порта Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Зерновая сделка по экспорту может стать бессрочной, независимо от продолжительности боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, который проходит в Индонезии. «Наша инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от окончания боевых действий. Предлагаю расширить инициативу по экспорту зерна на другие наши порты — Николаев и Ольвия в Николаевской области», — сказал Зеленский. Стенограмма речи опубликована в telegram-канале Зеленского. Договоренности об экспорте продовольствия с Украины действуют с 22 июля до 19 ноября. В сделке участвуют Россия, ООН, Украина, Турция: если ни одна из сторон не выступит против, то сделка автоматически продлится еще на 120 дней. Сейчас вывоз продовольствия осуществляется из портов Одессы, Черноморска и Южного. Суда досматриваются силами Совместного координационного центра с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Россия временно выходила из зерновой сделки 29 октября, после теракта, совершенного украинской стороной в отношении кораблей Черноморского флота, обеспечивавших безопасность гуманитарного коридора. Впоследствии участие России в сделке было восстановлено, однако МИД РФ потребовал от Запада гарантий того, что Украина будет сдерживать себя в плане радикальных действий экстремистского характера. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Зерновая сделка по экспорту может стать бессрочной, независимо от продолжительности боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, который проходит в Индонезии. «Наша инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от окончания боевых действий. Предлагаю расширить инициативу по экспорту зерна на другие наши порты — Николаев и Ольвия в Николаевской области», — сказал Зеленский. Стенограмма речи опубликована в telegram-канале Зеленского. Договоренности об экспорте продовольствия с Украины действуют с 22 июля до 19 ноября. В сделке участвуют Россия, ООН, Украина, Турция: если ни одна из сторон не выступит против, то сделка автоматически продлится еще на 120 дней. Сейчас вывоз продовольствия осуществляется из портов Одессы, Черноморска и Южного. Суда досматриваются силами Совместного координационного центра с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Россия временно выходила из зерновой сделки 29 октября, после теракта, совершенного украинской стороной в отношении кораблей Черноморского флота, обеспечивавших безопасность гуманитарного коридора. Впоследствии участие России в сделке было восстановлено, однако МИД РФ потребовал от Запада гарантий того, что Украина будет сдерживать себя в плане радикальных действий экстремистского характера. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин.