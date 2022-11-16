Куйвашев назначил временного главу Свердловской области

Исполняющим обязанности губернатора Свердловской области назначен Олег Чемезов

Олег Чемезов возглавил Свердловскую область минимум до 18 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющим обязанности главы Свердловской области назначен вице-губернатор по политическим вопросам Олег Чемезов. Он будет руководить регионом на время отсутствия губернатора Евгения Куйвашева, который отлучился в командировку. Соответствующее распоряжение губернатор подписал 15 ноября, копия документа есть у URA.RU.

«Возложить обязанности губернатора Свердловской области на вице-губернатора Олега Чемезова на период моей служебной командировки с 16 по 18 ноября», — говорится в распоряжении за подписью Куйвашева. Источники URA.RU ранее анонсировали, что заседание регионального правительства, которое намечено на 17-е число, проведет именно вице-губернатор.

Чемезов впервые с момента своего назначения остался «за главного» в отсутствие губернатора. Прежде Куйвашева подменял его первый заместитель Алексей Шмыков. По одним данным, в этот раз Шмыков не остался «и. о.», потому что находится в отпуске. По другим, замгубернатора находится на рабочем месте, но задействован в согласовании нового областного бюджета, которое стартовало 16 ноября.

Источники URA.RU ранее сообщали, что губернатор Куйвашев проведет несколько дней в Москве, где получит вводные по новому областному бюджету. Финальная часть работы над казной на ближайшие три года началась 16 ноября. Администрировать процесс, как и анонсировали инсайдеры агентства, будет вице-губернатор Чемезов, который в новом составе правительства будет курировать не только политические, но и финансовые вопросы.