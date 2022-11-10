В Пермском крае мобилизованным начали выплачивать по 100 тысяч

11 ноября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Выплаты проведут в максимально сжатые сроки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным пермякам начали переводить по 100 тысяч рублей из бюджета региона. Об этом на заседании краевого правительства 11 ноября заявил министр социального развития региона Павел Фокин. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «На текущий день обработана почти половина заявлений. К выплатам приступили. Уважаемые получатели выплат! Обращаю особое внимание, что с учетом выходных дней и в связи с тем, что в заявлениях были указаны разные банки, время зачисления на счета может доходить до трех банковских дней», — обратился к семьям Павел Фокин. Со своей стороны правительство «плотно работает с банками», чтобы зачисления проходили быстрее. Работа будет завершена «в ближайшее время», отметил Фокин. На уровне региона приняты все необходимые документы, выстроено взаимодействие с военкоматами и минтербезом. Губернатор Дмитрий Махонин попросил Павла Фокина держать процесс на личном контроле и быть на связи с командирами в воинских частях. «Мы не стали ждать, когда люди будут отправлены в зону спецоперации, поскольку это нам неподвластно. Мы и так долго ждали. Пониманием, что люди еще проходят боевое слаживание. Но уже прошло достаточно много времени, а семьи временно находятся без кормильцев. Поэтому важно провести выплаты в максимально короткий срок», — отметил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей в виде разовой выплаты. Предполагалось, что они получат ее в течение пяти дней после отправления в зону СВО. Однако в начале недели глава региона распорядился провести их в ближайшее время. Также семьи мобилизованных получили по 15 тысяч рублей выплат на каждого ребенка. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.

Мобилизованным пермякам начали переводить по 100 тысяч рублей из бюджета региона. Об этом на заседании краевого правительства 11 ноября заявил министр социального развития региона Павел Фокин. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «На текущий день обработана почти половина заявлений. К выплатам приступили. Уважаемые получатели выплат! Обращаю особое внимание, что с учетом выходных дней и в связи с тем, что в заявлениях были указаны разные банки, время зачисления на счета может доходить до трех банковских дней», — обратился к семьям Павел Фокин. Со своей стороны правительство «плотно работает с банками», чтобы зачисления проходили быстрее. Работа будет завершена «в ближайшее время», отметил Фокин. На уровне региона приняты все необходимые документы, выстроено взаимодействие с военкоматами и минтербезом. Губернатор Дмитрий Махонин попросил Павла Фокина держать процесс на личном контроле и быть на связи с командирами в воинских частях. «Мы не стали ждать, когда люди будут отправлены в зону спецоперации, поскольку это нам неподвластно. Мы и так долго ждали. Пониманием, что люди еще проходят боевое слаживание. Но уже прошло достаточно много времени, а семьи временно находятся без кормильцев. Поэтому важно провести выплаты в максимально короткий срок», — отметил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей в виде разовой выплаты. Предполагалось, что они получат ее в течение пяти дней после отправления в зону СВО. Однако в начале недели глава региона распорядился провести их в ближайшее время. Также семьи мобилизованных получили по 15 тысяч рублей выплат на каждого ребенка. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.