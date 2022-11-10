10 ноября 2022

В Пермском крае мобилизованным начали выплачивать по 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Выплаты проведут в максимально сжатые сроки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованным пермякам начали переводить по 100 тысяч рублей из бюджета региона. Об этом на заседании краевого правительства 11 ноября заявил министр социального развития региона Павел Фокин. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«На текущий день обработана почти половина заявлений. К выплатам приступили. Уважаемые получатели выплат! Обращаю особое внимание, что с учетом выходных дней и в связи с тем, что в заявлениях были указаны разные банки, время зачисления на счета может доходить до трех банковских дней», — обратился к семьям Павел Фокин.

Со своей стороны правительство «плотно работает с банками», чтобы зачисления проходили быстрее. Работа будет завершена «в ближайшее время», отметил Фокин. На уровне региона приняты все необходимые документы, выстроено взаимодействие с военкоматами и минтербезом.

Губернатор Дмитрий Махонин попросил Павла Фокина держать процесс на личном контроле и быть на связи с командирами в воинских частях. «Мы не стали ждать, когда люди будут отправлены в зону спецоперации, поскольку это нам неподвластно. Мы и так долго ждали. Пониманием, что люди еще проходят боевое слаживание. Но уже прошло достаточно много времени, а семьи временно находятся без кормильцев. Поэтому важно провести выплаты в максимально короткий срок», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей в виде разовой выплаты. Предполагалось, что они получат ее в течение пяти дней после отправления в зону СВО. Однако в начале недели глава региона распорядился провести их в ближайшее время. Также семьи мобилизованных получили по 15 тысяч рублей выплат на каждого ребенка. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.

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Мобилизованным пермякам начали переводить по 100 тысяч рублей из бюджета региона. Об этом на заседании краевого правительства 11 ноября заявил министр социального развития региона Павел Фокин. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «На текущий день обработана почти половина заявлений. К выплатам приступили. Уважаемые получатели выплат! Обращаю особое внимание, что с учетом выходных дней и в связи с тем, что в заявлениях были указаны разные банки, время зачисления на счета может доходить до трех банковских дней», — обратился к семьям Павел Фокин. Со своей стороны правительство «плотно работает с банками», чтобы зачисления проходили быстрее. Работа будет завершена «в ближайшее время», отметил Фокин. На уровне региона приняты все необходимые документы, выстроено взаимодействие с военкоматами и минтербезом. Губернатор Дмитрий Махонин попросил Павла Фокина держать процесс на личном контроле и быть на связи с командирами в воинских частях. «Мы не стали ждать, когда люди будут отправлены в зону спецоперации, поскольку это нам неподвластно. Мы и так долго ждали. Пониманием, что люди еще проходят боевое слаживание. Но уже прошло достаточно много времени, а семьи временно находятся без кормильцев. Поэтому важно провести выплаты в максимально короткий срок», — отметил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей в виде разовой выплаты. Предполагалось, что они получат ее в течение пяти дней после отправления в зону СВО. Однако в начале недели глава региона распорядился провести их в ближайшее время. Также семьи мобилизованных получили по 15 тысяч рублей выплат на каждого ребенка. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.
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