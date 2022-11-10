Все семьи мобилизованных пермяков с детьми получили выплаты от Махонина

Единовременная выплата на ребенка составляет 15 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае завершен процесс выплат единовременной помощи семьям мобилизованных пермяков с детьми. Как рассказал на заседании правительства региона глава минсоца Павел Фокин, все семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Выплаты проходили по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.

«Выплаты материальной помощи на каждого ребенка по 15 тысяч выполнены полностью всем семьям. Общая сумма выплат составила 45 млн рублей», — отметил Фокин.

По его словам, на каждую семью составлен социальный паспорт. Порядка 1000 семей «взяты на постоянное сопровождение». Помощь нужна разная — от бытовой до юридической. В этой работе помогают волонтеры и общественные организации.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил оказать семьям мобилизованных поддержку в виде 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Выплаты начали переводить с 21 октября.Всего в семьях мобилизованных воспитываются 3320 детей. На каждую семью составлен социальный паспорт.