10 ноября 2022

Все семьи мобилизованных пермяков с детьми получили выплаты от Махонина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги
Единовременная выплата на ребенка составляет 15 тысяч рублей Фото:
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Мобилизация в России

В Пермском крае завершен процесс выплат единовременной помощи семьям мобилизованных пермяков с детьми. Как рассказал на заседании правительства региона глава минсоца Павел Фокин, все семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Выплаты проходили по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.

«Выплаты материальной помощи на каждого ребенка по 15 тысяч выполнены полностью всем семьям. Общая сумма выплат составила 45 млн рублей», — отметил Фокин.

По его словам, на каждую семью составлен социальный паспорт. Порядка 1000 семей «взяты на постоянное сопровождение». Помощь нужна разная — от бытовой до юридической. В этой работе помогают волонтеры и общественные организации.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил оказать семьям мобилизованных поддержку в виде 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Выплаты начали переводить с 21 октября.Всего в семьях мобилизованных воспитываются 3320 детей. На каждую семью составлен социальный паспорт.

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В Пермском крае завершен процесс выплат единовременной помощи семьям мобилизованных пермяков с детьми. Как рассказал на заседании правительства региона глава минсоца Павел Фокин, все семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Выплаты проходили по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. «Выплаты материальной помощи на каждого ребенка по 15 тысяч выполнены полностью всем семьям. Общая сумма выплат составила 45 млн рублей», — отметил Фокин. По его словам, на каждую семью составлен социальный паспорт. Порядка 1000 семей «взяты на постоянное сопровождение». Помощь нужна разная — от бытовой до юридической. В этой работе помогают волонтеры и общественные организации. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил оказать семьям мобилизованных поддержку в виде 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Выплаты начали переводить с 21 октября.Всего в семьях мобилизованных воспитываются 3320 детей. На каждую семью составлен социальный паспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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