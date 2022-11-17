ВСУ устроили террор против жителей Херсона

17 ноября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Власти Херсонской области обвинили ВСУ в расправе над мирными жителями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Об этом заявили в администрации региона. «Украинская сторона проводит „фильтрацию“ в поисках неугодных и устраивает бесконтрольный террор местного населения. Были даже случаи линчевания людей, которых заподозрили в сотрудничестве с Россией », — заявили РИА Новости в пресс-службе администрации. Новость по теме Власти Херсона: ВСУ готовятся к расстрелу мирных граждан в городе Решение об отводе российских войск из Херсона и с правого берега Днепра было принято командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. По его словам, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей и военнослужащих ВС РФ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу санкционировал передислокацию. Также были вывезены в безопасное место значительная часть мирного населения. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что в Херсон вошли украинские власти.

Жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Об этом заявили в администрации региона. «Украинская сторона проводит „фильтрацию“ в поисках неугодных и устраивает бесконтрольный террор местного населения. Были даже случаи линчевания людей, которых заподозрили в сотрудничестве с Россией », — заявили РИА Новости в пресс-службе администрации. Решение об отводе российских войск из Херсона и с правого берега Днепра было принято командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. По его словам, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей и военнослужащих ВС РФ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу санкционировал передислокацию. Также были вывезены в безопасное место значительная часть мирного населения. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что в Херсон вошли украинские власти.