ВСУ устроили террор против жителей Херсона

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Власти Херсонской области обвинили ВСУ в расправе над мирными жителями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Об этом заявили в администрации региона.

«Украинская сторона проводит „фильтрацию“ в поисках неугодных и устраивает бесконтрольный террор местного населения. Были даже случаи линчевания людей, которых заподозрили в сотрудничестве с Россией », — заявили РИА Новости в пресс-службе администрации.

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Решение об отводе российских войск из Херсона и с правого берега Днепра было принято командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. По его словам, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей и военнослужащих ВС РФ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу санкционировал передислокацию.

Также были вывезены в безопасное место значительная часть мирного населения. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что в Херсон вошли украинские власти.

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Жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Об этом заявили в администрации региона. «Украинская сторона проводит „фильтрацию“ в поисках неугодных и устраивает бесконтрольный террор местного населения. Были даже случаи линчевания людей, которых заподозрили в сотрудничестве с Россией », — заявили РИА Новости в пресс-службе администрации. Решение об отводе российских войск из Херсона и с правого берега Днепра было принято командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. По его словам, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей и военнослужащих ВС РФ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу санкционировал передислокацию. Также были вывезены в безопасное место значительная часть мирного населения. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что в Херсон вошли украинские власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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