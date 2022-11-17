«Интерфакс»: Стрелкова и Дубинского не выдадут Нидерландам

17 ноября 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Стрелков признан виновным по делу о крушении малайзийского «Боинга» восьмилетней давности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, которых суд в Гааге признал виновными в уничтожении малайзийского «Боинга» MH17 и заочно приговорил к пожизненному заключению, не будут выданы Нидерландам. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Кроме того, Россия считает вердикт суда необоснованным, так как все ее доводы были безосновательно отвергнуты в ходе расследования», — сообщил «Интерфаксу» источник, комментируя приговор. Новость по теме В Гааге вынесли вердикт по делу о сбитом Boeing: главные заявления Окружной суд Гааги 17 ноября вынес вердикт по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — пассажиры и члены экипажа. Виновными в гибели самолета были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших. Еще один фигурант, россиянин Олег Пулатов, был оправдан.

Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, которых суд в Гааге признал виновными в уничтожении малайзийского «Боинга» MH17 и заочно приговорил к пожизненному заключению, не будут выданы Нидерландам. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Кроме того, Россия считает вердикт суда необоснованным, так как все ее доводы были безосновательно отвергнуты в ходе расследования», — сообщил «Интерфаксу» источник, комментируя приговор. Окружной суд Гааги 17 ноября вынес вердикт по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — пассажиры и члены экипажа. Виновными в гибели самолета были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших. Еще один фигурант, россиянин Олег Пулатов, был оправдан.