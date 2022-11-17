«Интерфакс»: Стрелкова и Дубинского не выдадут Нидерландам

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, храм, церковь, чаплин всеволод, стрелков игорь, покойник, православный обряд, усопший, ковь, гиркин игорь
Стрелков признан виновным по делу о крушении малайзийского «Боинга» восьмилетней давности Фото:
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Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, которых суд в Гааге признал виновными в уничтожении малайзийского «Боинга» MH17 и заочно приговорил к пожизненному заключению, не будут выданы Нидерландам. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Кроме того, Россия считает вердикт суда необоснованным, так как все ее доводы были безосновательно отвергнуты в ходе расследования», — сообщил «Интерфаксу» источник, комментируя приговор.

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Окружной суд Гааги 17 ноября вынес вердикт по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — пассажиры и члены экипажа.

Виновными в гибели самолета были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших. Еще один фигурант, россиянин Олег Пулатов, был оправдан.

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Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, которых суд в Гааге признал виновными в уничтожении малайзийского «Боинга» MH17 и заочно приговорил к пожизненному заключению, не будут выданы Нидерландам. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Кроме того, Россия считает вердикт суда необоснованным, так как все ее доводы были безосновательно отвергнуты в ходе расследования», — сообщил «Интерфаксу» источник, комментируя приговор. Окружной суд Гааги 17 ноября вынес вердикт по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — пассажиры и члены экипажа. Виновными в гибели самолета были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших. Еще один фигурант, россиянин Олег Пулатов, был оправдан.
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