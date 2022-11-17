МИД РФ: суд в Гааге в деле о крушении Boeing выполнял политический заказ

17 ноября 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Итоги разбирательства в деле крушения MH17 свидетельствуют о выполнении судом в Гааге политического заказа, заявили в МИД РФ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Итоги разбирательства по делу о крушении малазийского Boeing являются политическим заказом, который предназначен для продвижения версии о причастности России к этой трагедии. Об этом заявили в МИД России. «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», — говорится в заявлении. Текст заявления опубликован на сайте министерства. Там подчеркнули, что нидерландская прокуратура продолжает представлять Россию как одну из сторон данного процесса, но в реальности это не соответствует действительности. По мнению министерства, Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия, так как обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты. Ранее стало известно, что в Гааге вынесли вердикт по делу о сбитом Boeing. Суд признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Суд при вынесении решения по делу об MH17 оставил без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, передает RT.

Итоги разбирательства по делу о крушении малазийского Boeing являются политическим заказом, который предназначен для продвижения версии о причастности России к этой трагедии. Об этом заявили в МИД России. «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», — говорится в заявлении. Текст заявления опубликован на сайте министерства. Там подчеркнули, что нидерландская прокуратура продолжает представлять Россию как одну из сторон данного процесса, но в реальности это не соответствует действительности. По мнению министерства, Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия, так как обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты. Ранее стало известно, что в Гааге вынесли вердикт по делу о сбитом Boeing. Суд признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Суд при вынесении решения по делу об MH17 оставил без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, передает RT.