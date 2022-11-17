Сенатор США Пелоси, обострившая конфликт Китая и Тайваня, уходит с поста

Сенатор США Пелоси, обострившая конфликт Китая и Тайваня, уходит с поста спикера Палаты представителей

17 ноября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Нэнси Пелоси заявила об уходе с поста спикера Палаты представителей Конгресса США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Палаты представителей Конгресса США от демократической партии Нэнси Пелоси уходит с поста руководителя. О своем решении она объявила на заседании нижней палаты Конгресса, сообщает ТАСС. «Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность», — цитирует слова Пелоси агентство. Уход с поста спикера связан с проигрышем демократической партии США на промежуточных выборах в Палату представителей. Пелоси продолжит свою работу в нижней Палате законодательного органа. Ранее URA.RU сообщало, что визит Пелоси на Тайвань послужил фактором, обострившим конфликт Китая и Тайваня. Министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что визит Пелоси на остров, состоявшийся 3 августа, был попыткой США доказать миру свою безнаказанность.

Спикер Палаты представителей Конгресса США от демократической партии Нэнси Пелоси уходит с поста руководителя. О своем решении она объявила на заседании нижней палаты Конгресса, сообщает ТАСС. «Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность», — цитирует слова Пелоси агентство. Уход с поста спикера связан с проигрышем демократической партии США на промежуточных выборах в Палату представителей. Пелоси продолжит свою работу в нижней Палате законодательного органа. Ранее URA.RU сообщало, что визит Пелоси на Тайвань послужил фактором, обострившим конфликт Китая и Тайваня. Министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что визит Пелоси на остров, состоявшийся 3 августа, был попыткой США доказать миру свою безнаказанность.