Спикер Палаты представителей Конгресса США от демократической партии Нэнси Пелоси уходит с поста руководителя. О своем решении она объявила на заседании нижней палаты Конгресса, сообщает ТАСС.
«Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность», — цитирует слова Пелоси агентство.
Уход с поста спикера связан с проигрышем демократической партии США на промежуточных выборах в Палату представителей. Пелоси продолжит свою работу в нижней Палате законодательного органа.
Ранее URA.RU сообщало, что визит Пелоси на Тайвань послужил фактором, обострившим конфликт Китая и Тайваня. Министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что визит Пелоси на остров, состоявшийся 3 августа, был попыткой США доказать миру свою безнаказанность.
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Спикер Палаты представителей Конгресса США от демократической партии Нэнси Пелоси уходит с поста руководителя. О своем решении она объявила на заседании нижней палаты Конгресса, сообщает ТАСС. «Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность», — цитирует слова Пелоси агентство. Уход с поста спикера связан с проигрышем демократической партии США на промежуточных выборах в Палату представителей. Пелоси продолжит свою работу в нижней Палате законодательного органа. Ранее URA.RU сообщало, что визит Пелоси на Тайвань послужил фактором, обострившим конфликт Китая и Тайваня. Министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что визит Пелоси на остров, состоявшийся 3 августа, был попыткой США доказать миру свою безнаказанность.