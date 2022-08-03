Лавров: США использовали Пелоси, чтобы показать безнаказанность

Сергей Лавров считает, что США создали раздражитель на ровном месте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США пытаются доказать миру свою безнаказанность визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел РФ Сергей на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу. Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики», — цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Это стало ее первым визитом с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией. В Пекине резко негативно отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом, сообщали СМИ. Более 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, передает Nation News. Армия Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT.